Баскетбольный клуб «Славянка» взял реванш у «Енисея-2» в Высшей лиге

Челябинская команда выиграла у соперниц из Красноярска со счетом 80:79

Баскетболистки челябинского клуба «Славянка» взяли реванш у «Енисея-2» в Высшей лиге чемпионата России. Сегодня, 3 марта, наша команда выиграла у соперниц из Красноярска со счетом 80:79. Героем матча стала Карина Переменина, в активе которой 30 очков и 17 подборов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вчера команды провели между собой первый поединок. Сибирячки нанесли хозяйкам площадки разгромное поражение, выиграв 20 очков (83:63). Однако результат этой встречи не должен вводить в заблуждение. Почти три периода на площадке шла равная игра с равными шансами на успех. И лишь в концовке «Енисей-2» сумел вырваться вперед и обеспечить себе комфортное преимущество в счете.

То есть в повторном поединке «Славянка» могла рассчитывать на успех. Было очевидно, что наши девушки ни в чем не уступают соперницам. Сегодняшний поединок подтвердил это мнение. Снова начало встречи осталось за хозяйками площадки, которые выиграли стартовый период со счетом 18:11. Достойно провели челябинки и второй отрезок матча и при счете 40:32 отправились на большой перерыв.

Сибирячки начали находить свою игру к середине третьего периода. И в какой-то момент даже вышли вперед. Показалось, что им снова удастся перевернуть ход матча. Здорово у них действовали три баскетболистки, на долю которых пришлось 70% набранных очков всей команды по итогам матча — Анастасия Буланова (20 очков), Дарья Кириленко (19) и Светлана Самушева (17).

Однако у «Славянки» нашелся свой герой. В критический момент матча роль лидера взяла на себя Карина Переменина. Лучший снайпер команды солировала, забивая мячи на любой вкус. При этом успевала отрабатывать в обороне. В итоге у нее 30 набранных очков и 17 подборов — фантастические статистические показатели. Отметим, что в концовке встречи в очень нужный момент реализовала трехочковый бросок Анастасия Туманова. Ее попадание стало ключевым в исходе противостояния.

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3 марта. «Славянка» (Челябинск) — «Енисей-2» (Красноярск) — 80:79 (18:11, 22:21, 16:20, 24:27).

«Славянка»: Переменина (30), Думенко (12), Ситникова (9), Кириллова (9), Туманова (8), Харчикова (6), Торохова (6), Строева, Тархова.

«Енисей-2»: Буланова (20), Кириленко (19), Самушева (17), Дудченко (10), Афанасьева (10), Неласий (2), Версенева (1), Жуланова, Коробенко, Пинегина.

Следующие матчи «Славянка» сыграет на выезде — 23 и 24 марта в Оренбурге наша команда сыграет с «Надеждой-2».