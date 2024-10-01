Баскетбольный клуб «Металлург» усилился игроком перед стартом в Суперлиге

В магнитогорской команде будет выступать 24‑летний центровой Денис Мышалов

Магнитогорский «Металлург» продолжает укреплять свой состав перед стартом чемпионата в российской баскетбольной Суперлиге. Контракт с южноуральским клубом заключил 24-летний центровой Денис Мышалов. Минувший сезон он провел в Высшей лиге за подмосковные «ЦСП-Химки», в которых набирал в среднем по 8,2 очка за матч, сообщает пресс-служба БК «Металлург».

По словам директора БК «Металлург» Максима Корноухова, штаб команды давно следил за игрой Дениса Мышалова. Заключить с ним контракт руководство клуба планировало еще в прошлом сезоне, но тогда по различным причинам достигнуть договоренности не удалось.

«Когда мы завершали нашу селекцию, поняли, что нам необходим еще один игрок на позицию пятого номера. Провели переговоры и подписали контракт с Мышаловым. Он перешел к нам из „Химок“ за игровой практикой. Тренер полностью одобрил кандидатуру Дениса. В скором времени игрок присоединится к нашей команде», — добавил Максим Корноухов.

В сезоне-2023/2024 Денис Мышалов провел 28 матчей за «ЦСП-Химки» в Высшей лиге. Средняя его статистика за матч: 8,2 очка; 7,0 подбора за 23:01 минуту игрового времени.

Отметим, что ранее штаб «Металлурга» заключил контракт с легионером из США Айзеком Коуплендом. Североамериканец уже прибыл в Магнитогорск и готовится к старту нового сезона в Суперлиге.

В ближайшее время, по нашей информации, к команде присоединится еще один американский баскетболист — Тайюс Джефферсон. Штаб «Металлурга» подтвердил информацию о том, что с игроком достигнута предварительная договоренность о подписании контракта на сезон-2024/2025.

Откроют чемпионат в Суперлиге баскетболисты «Металлурга» на своей площадке 7 октября. Во Дворце спорта имени Ромазана им предстоит сыграть с БК «Иркут».