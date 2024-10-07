Магнитогорский «Металлург» уступил в первом матче сезона баскетбольной Суперлиги

Южноуральцы потерпели домашнее поражение от БК «Иркут» — 71:90

Баскетбольный клуб «Металлург» с поражения стартовал в новом сезоне Суперлиги. На своей площадке магнитогорцы уступили соперникам из БК «Иркут» со счетом 71:90. Хозяева площадки ярко начали поединок, повели в счете, однако большую часть матча вынуждены были догонять сибиряков. У южноуральцев лучшим на площадке был Максим Карванен, набравший 18 очков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Начало матча обескуражило: дебютанты Суперлиги начали его очень резво, удивив как болельщиков, так и соперников. Уже в первые две минуты игры они повели со счетом 11:2. У «Металлурга» как будто очень соскучился по баскетболу Ярослав Венников. Он трижды удачно «зарядил» с дальней дистанции.

Увы, стартового запала хозяевам надолго не хватило. Уже к середине четверти гости сравняли счет. Они же и с минимальным перевесом в счете завершили первый отрезок матча — 17:18.

Игроки «Металлурга» полностью провалили второй период. У них сбился прицел, в какой-то момент игроки стали слишком часто брать игру на себя, сбившись на индивидуальные действия. Разумеется, делали это они не от хорошей жизни: сибиряки раскусили действия соперника, стали предельно плотно действовать против своих оппонентов на каждой позиции.

Магнитогорцы во второй четверти набрали лишь 13 очков, в то время как соперник уже серьезно убежал вперед: 30:45 — весьма серьезное преимущество к большому перерыву. Отметим и то, что в первой половине игры у хозяев основную нагрузку по набору очков несли на себе лишь два игрока: Ярослав Венников (14 очков) и Максим Карванен (10 очков). Они набрали 24 балла из 30 (!) всей команды.

Главный тренер «Металлурга» Максим Синельников, по всей видимости, обратил на это внимание. Потому что после большого перерыва включился в игру пребывавший до этого в тени Айзек Коупленд. Американский центровой стал чаще и раскованней совершать проходы под кольцо соперника, бросать со средней и даже дальней дистанции. Кстати говоря, он произвел вполне неплохое впечатление. Да, не хватало точности, порой в глупых ситуациях терял мяч, но в целом его дебют в российской Суперлиге, на мой взгляд, можно назвать успешным.

Кстати, надо отдать должное хозяевам, они старались перевернуть ход матча. И в третьей четверти сократили отставание в счете до 7 очков. Вот только закрепить успех и додавить соперника не удалось. 54:65 — перед заключительным отрезком матча.

Увы, его игроки «Металлурга» провели не лучшим образом. Сибиряки Андрей Саврасов и Максим Прощенко помогли своей команде вновь совершить рывок, который магнитогорцы «проспали». Последние 6-7 минут игры превратились, по сути, в формальность.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига.

7 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Иркут» (Иркутск) — 71:90 (17:18, 13:27, 24:20, 17:25).

«Металлург»: Карванен (18), Ремизов (17), Венников (15), Коупленд (13), Лисовский (4), Скрынник (4), Колбин, Куликов, Кольцов, Фещенко, Юрков.

«Иркут»: Саврасов (22), Прощенко (14), Ванин (12), Шевчук (10), Курбатов (8), Савин (8), Ершов (6), Федоров (5), Додеус (5), Белобородов, Паско.

Три звезды матча (версия ИА «Первый областной»):

Андрей Саврасов («Иркут»)

Самый результативный игрок матча. При этом показал отличный показатель попадания с игры (7/9). Сделал 6 подборов.

Максим Карванен («Металлург»)

Провел хороший матч, был лучшим в составе «Металлурга». Забил несколько «сложных» мячей, сделал 7 подборов.

Никита Ремезов («Металлург»)

Начал игру не лучшим образом, но после большого перерыва стал исправно набирать очки. В актив можно занести и его хороший процент попадания с игры — 70%.

71:90 — первая игра «Металлурга» в Суперлиге прошла явно не по сценарию хозяев площадки. Хотя и сыграли магнитогорцы вполне достойно. «Иркут», кстати, в прошлом сезоне занял второе место по итогам регулярного чемпионата Суперлиги. В этом матче южноуральцам не хватило помощи игроков со скамейки: выходившие на площадку ребята не усилили игру. В итоге лишь 6 баскетболистов «Металлурга» отметились результативными действиями.

Следующий матч магнитогорцы также сыграют на своей площадке — 10 октября им предстоит сыграть с действующим чемпионом Суперлиги — «Динамо» из Владивостока.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).