Американский баскетболист Айзек Коупленд присоединился к клубу «Металлург»

В Магнитогорске по русским традициям встретили легионера из США

В Магнитогорск прибыл известный американский баскетболист Айзек Коупленд. Он стал первым легионером в истории БК «Металлург». Штаб клуба встретил игрока в аэропорту, провел короткую экскурсию по городу, а еще познакомил баскетболиста из США с новыми партнерами по команде. Легионер должен помочь «Металлургу» успешно выступить в новом сезоне в Суперлиге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Информация о том, что в сезоне-2024/2025 за магнитогорский «Металлург» будет выступать легионер из США, появилась еще в июле этого года. Тогда штаб баскетбольного клуба анонсировал заключение договоренности с двумя американскими игроками. Однако их приезд задерживался. По словам директора клуба Максима Корноухова, это было связано с оформлением документов.





В Магнитогорск прибыл пока один из анонсированных новобранцев. Его тепло встретили в местном аэропорту по русским обычаям — с караваем. А еще Айзеку Коупленду провели короткую экскурсию по Магнитогорску. Побывал он и во Дворце спорта им. Ромазана, где проводит домашние матчи «Металлург». Он познакомился с партнерами по команде, тренерским штабом и сотрудниками клуба.

«Это наш первый опыт подписания легионера. Мы рассматривали разных игроков. Появился вариант с приглашением Коупленда. Поняли, что Айзек сможет не только усилить нашу команду, но и помочь игрокам в плане обмена опытом. Для магнитогорского баскетбола сложится классная картина: наряду с местными воспитанниками сыграют легионеры. Коупленд играет с третьей по пятую позиции, у него хороший дальний бросок. Айзек полностью устроил нашего главного тренера», — отметил Максим Корноухов.

Отметим, что у Айзека Коупленда яркая карьера в университетских лигах США. Имеет опыт выступлений в национальных лигах Аргентины, Саудовской Аравии. Минувший сезон провел за один из клубов Мексики.

Айзек Коупленд (Isaac Copeland)

Дата рождения: 13.06.1995.

Место рождения: Гринвилл, Северная Каролина (США).

Амплуа: легкий форвард.

Карьера:

2014–2017 — Georgetown Hoyas (США).

2017–2019 — Nebraska Cornhuskers (США).

2019–2022 — Texas Legends (США).

2022–2023 — Obras Sanitarias (Аргентина).

2023–2024 — Al Safa (Саудовская Аравия).

2023–2024 — Los Mochis (Мексика).

С 2024 г. — «Металлург» Магнитогорск (Россия).

Добавим, что анонсировавшийся приезд еще одного американца, Криса Макнила, по нашей информации, сорвался. Как сообщает ТГ-канал «Перехват», руководство БК «Металлург» ведет активные переговоры о заключении контракта с другим американцем — Тайюсом Джефферсоном.