Баскетбольный клуб «Металлург»: дерзкий дебютант планирует приятно удивить

Магнитогорская команда стартует в новом сезоне Суперлиги

Сегодня, 7 октября, стартует новый сезон в баскетбольной Суперлиге. Впервые в своей современной истории выступит в ней и магнитогорский «Металлург». В штабе южноуральского клуба серьезно поработали в летнее межсезонье, значительно укрепив состав. В превью к старту баскетбольного сезона разбираем сильные и слабые стороны «Металлурга». Наш корреспондент приходит к выводу, что клуб выйдет в плей-офф и, возможно, сможет там пройти один раунд.

Задел на успешное выступление в Суперлиге магнитогорцы сделали еще в прошлом сезоне, когда завоевали чемпионский титул в Высшей лиге. «Металлург» по спортивному принципу получил право пойти на повышение. Но это было еще не главное. Надо было подкрепить свои амбиции финансовыми гарантиями. Штаб клуба это сделал, подтверждением тому стала его работа в летнее межсезонье.

Начнем с того, что «Металлург» оставил в составе тех ребят, которые определяли игру команды в сезоне-2023/2024. Среди них 6 игроков — Ярослав Венников, Валерий Колбин, Григорий Скрынник, Станислав Сарафанкин, Иван Фещенко и Константин Куликов. При этом «сталевары» качественно усилили состав на каждую позицию.

Так, в Магнитогорск перебрались 8 баскетболистов, причем все они уже имеют опыт игры в Суперлиге. Владислав Лисовский (разыгрывающий), Никита Ремизов (легкий форвард) и Максим Карванен (тяжелый форвард) — это игроки стартовой пятерки. По крайней мере, если судить по матчам межсезонья, именно их наигрывал тренерский штаб на своих позициях.

Ну и трансферную бомбу штаб «Металлурга» припас ближе к старту нового сезона, заключив контракт с американским центровым Айзеком Коуплендом. Сможет ли реально помочь команде баскетболист из США — одна из интриг чемпионата. Если судить по его статистике и послужному списку, то лишним он в коллективе явно не будет. Но есть надежда и на то, что американец приживется в российских реалиях и тогда вокруг него будет строиться игра команды.

«Наша система заточена на воспитание местных кадров. Только в Суперлиге у нас около 30 процентов местных воспитанников, в остальных командах мы держим уровень 60 процентов. По селекции мы ставили задачу: собрать команду, которая не будет равнодушной», — акцентирует свое внимание директор БК «Металлург» Максим Корноухов.

Отметим и еще одну деталь. Магнитогорцы планировали заявить на сезон не одного, а двух легионеров из США. Переговоры с другим американцем еще ведутся, и велика вероятность того, что штаб команды дозаявит его в ближайшее время. В таком случае «Металлург» получит еще одну сильную боевую единицу.

«Наши российские новички — все хорошего уровня, которым в прошлых командах не доверяли тренеры или они не получали игровое время по другим обстоятельствам. Но потенциал у них большой. Мы его увидели и поняли, что именно в нашей команде они смогут раскрыться и показать очень хороший баскетбол», — это уже слова главного тренера магнитогорской команды Максима Синельникова.

Показывать хороший результат в любой лиге дебютантам всегда непросто. Есть риск того, что старожилы клуба не смогут потянуть новый уровень игры. Но есть ощущение, что «Металлург» сможет приятно удивить и побороться за место в кубковой восьмерке.

Конечно, в команде есть слабые места. И это наглядно показал матч Кубка России с БК «Московский». Магнитогорцы уступили столичному клубу по всем статьям, выбыв из розыгрыша. Но этот матч все же не показатель. Хотя бы потому, что «Металлург» отправился в Москву не в оптимальном составе, пропускали матч тот же Айзек Коупленд, Павел Кольцов, Денис Мышалов...

Если говорить про линии, то не самый сильный тандем у магнитогорцев на позиции разыгрывающего. Влад Лисовский и Павел Кольцов — хорошие ребята, но явно не лучшие в Суперлиге. Возможно, может им помочь, взяв на себя функции разыгрывающего, Даниил Юрков или Валерий Колбин. Но и они вряд ли смогут существенно усилить здесь игру.

Зато в нападении «Металлург» выглядит вроде бы солидно. Здесь и многоопытный Максим Карванен, и стабильный центровой-снайпер Константин Куликов. Не забудем и про Айзека Коупленда. На позиции третьего номера здорово выглядел в матчах межсезонья Никита Ремизов. Пожалуй, именно на него ляжет основная функция по набору очков.

БК «Металлург» (Магнитогорск). Состав команды на сезон-2024/2025:

#21. Павел Кольцов (разыгрывающий)

#26. Владислав Лисовский (разыгрывающий)

#9. Ярослав Венников (атакующий защитник)

#10. Валерий Колбин (атакующий защитник)

#31. Даниил Юрков (атакующий защитник)

#35. Григорий Скрынник (атакующий защитник)

#7. Станислав Сарафанкин (легкий форвард)

#8. Сергей Рассказов (легкий форвард)

#13. Никита Ремизов (легкий форвард)

#3. Иван Фещенко (тяжелый форвард)

#17. Максим Карванен (тяжелый форвард)

#4. Айзек Коупленд (центровой)

#11. Константин Куликов (центровой)

#12. Денис Мышалов (центровой)

Какой «Металлург» мы увидим в баскетбольной Суперлиге? Многое будет зависеть от того, какой старт команда возьмет в сезоне. Череда побед или неудач может прямым образом отразиться на психологическом состоянии игроков.

Магнитогорцы стартуют с домашних матчей, и это очень хорошо. Если команда с первых игр найдет свою игру, она способна будет побороться и за топ-5 по итогам всего чемпионата.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)