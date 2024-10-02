Баскетбольный клуб «Металлург» выбыл из Кубка России

Магнитогорская команда уступила в 1/32 финала БК «Московский»

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» неудачно сыграли поединок 1/32 финала Кубка России. Сегодня, 2 октября, южноуральская команда с разгромным счетом уступила в гостях БК «Московский» — 56:83. Подопечные Вадима Синельникова выбыли из борьбы за Кубок России и теперь могут сосредоточиться на успешном выступлении в Суперлиге. В этом турнире они первый матч проведут уже 7 октября в Магнитогорске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Металлург» отправился в Москву практически в боевом составе. Не хватало разве что оставшихся в Магнитогорске американца Айзека Коупленда и Павла Кольцова. Впрочем, даже вместе с ними было ясно: противостоять БК «Московский» нашей команде будет непросто. Московский клуб, не выступающий в профессиональных лигах чемпионата страны, располагает солидными и очень даже известными игроками. Среди них, например, Семен Дебда и Сергей Козлов — топовые звезды баскетбола 3×3.

В первые минуты шла равная игра, на «качелях», а потом многое изменил выход на площадку Александра Тихонина. Экс-форвард «Челбаскета» классно вошел в игру: за 5 с половиной минут он набрал 7 очков — очень хороший показатель. Во многом благодаря его усилиям хозяева совершили рывок, поведя в счете 18:10. Отметим, что не лучшим образом вошли в игру со скамейки запасные игроки «Металлурга».

Впрочем, во втором периоде южноуральцам удалось сделать минимум: остановить рост в счете. Преимущество хозяев площадки долгое время держалось в районе «+10» очков. В поте лица под кольцом трудился Максим Карванен, две точных «трешки» забил Станислав Сарафанкин, эффектным броском завершил сольный проход Григорий Скрынник... Увы, это было сиюминутное озарение игроков «Металлурга». Дальше на площадке делали, практически все, что хотели москвичи.

46:32 после первой половины игры. Конечно, такие отставания отыгрываются. Но, судя по тому, что происходило на площадке, с трудом верилось, что «Металлург» сможет перевернуть ход матча. В какой-то момент «Московский» сделал разницу в счете «+26». Стало ясно, что четвертый период превратился в формальность.

«Металлург» проиграл, и в этом нет ничего зазорного, потому что не стыдно уступить такому сильному сопернику. Убежден, что в этом составе БК «Московский» достойно мог бы выступать и в Суперлиге (а может быть, и входил бы в топ-6). Смущает то, что магнитогорцы проиграли с крупным счетом.

Впрочем, делать выводы по одной отдельно взятой игре вряд ли имеет смысл. Куда важней достойно выступить в Суперлиге. Тем более что резерв для усиления у «Металлурга» есть. Может быть, это и хорошо, что щелкнули по носу магнитогорцев именно сейчас. Есть время исправить ошибки.

Баскетбол. Кубок России. 1/32 финала. 2 октября. БК «Московский» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 83:56 (19:13, 27:19, 19:8).

БК «Московский»: Лазарев (20), Алиев (14), Козлов (11), Тихонин (10), Дебда (8), Карпачев (6), Корчагин (6), Герасименко (5), Александров (3), Саяпин, Дыбовский, Тиканов.

«Металлург»: Ремизов (12), Карванен (11), Скрынник (9), Лисовский (6), Сарафанкин (6), Колбин (6), Юрков (4), Куликов (2), Фещенко, Венников.

Баскетболисты «Металлурга» откроют сезон в Суперлиге уже 7 октября. Во Дворце спорта им. Ромазана магнитогорцам будет противостоять сибирский БК «Иркут».