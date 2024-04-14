Баскетбольный клуб «Металлург» с финальной сиреной вырвал победу у «Динамо» в Высшей лиге

Магнитогорцы выиграли первый матч финала в Грозном со счетом 77:75

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу в первом матче финала Высшей лиги. Сегодня, 14 апреля, южноуральцы в удивительном по накалу и напряжению поединке вырвали победу в концовке гостевого поединка у грозненского «Динамо» — 77:75. Причем, форвард южноуральцев Григорий Скрынник забил двухочковый мяч с фолом с финальной сиреной, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Уже в стартовом отрезке «Металлург» обозначил свое преимущество. Впрочем, хозяева далеко вперед гостей не отпускали. У них неплохо вошел в игру новобранец Артем Кочергин, ранее выступавший за «Русичей». Ну а магнитогорцы здорово атаковали с периметра, реализовав 3 из 5 дальних бросков. 18:24 в пользу гостей после первого периода.

Продолжили «сталевары» контролировать ход матча и во втором периоде. В его старте они чуть увеличили преимущество. Но «динамовцы» вновь нашли в себе силы на достойный ответ. В середине периода им даже удалось приблизиться на 4 очка. Но концовка снова осталась за подопечными Максима Синельникова. 36:42 после первой половины игры.

Остается только догадываться, чем команды занимались в перерыве, но рисунок игры изменился кардинально. Чудесное преображение продемонстрировали грозненцы. Не прошло и четырех минут, как они не только выровняли положение, но и вышли вперед на 7 очков! Удивительно, как за короткий промежуток времени они умудрились перевернуть ход матча.

Игроки «Динамо» с легкостью проходили защиту соперника. Они быстро переводили мяч, в нужный момент отправляли его в центр, забили ряд мячей в контратаках. «Металлург» просто не успевал за перемещениями оппонентов. Южане почувствовали кураж, в этот момент у них на площадке получалось почти все. Магнитогорцы в себя в этом периоде так и не пришли, завершив его со счетом 8:21! Потерялся на площадке Григорий Скрынник, не лучшим образом действовал Иван Фещенко, чаще обычного мимо бросал с дальней дистанции Ярослав Венников.

В очередной раз приходится убеждаться в том, что в баскетболе психология играет важнейшую роль. «Динамовцы» поверили в себя, поймали кураж и переигрывали оппонентов по всем параметрам. Кажется, что они при такой игре могли бы обыграть любой клуб Суперлиги. В такой ситуации «Металлургу» нужно было не упускать соперника далеко вперед и постараться по возможности свести его преимущество к минимуму. Ведь именно по итогам двух матчей и определится победитель Высшей лиги сезона-2023/2024.

Сделать магнитогорцам это удалось. Преимущество грозненцев перестало расти. Более того, южноуральцы даже сократили разрыв в счете. Наконец-то «проснулся» Григорий Скрынник, совершивший несколько результативных сольных проходов. За 4 минуты до финальной сирены хозяева вели 4 очка. А концовка и вовсе осталась за магнитогорцами. Более того, именно они, уступая в счете 1 очко, имели шанс в последней атаке завершить матч в свою пользу. Но совершили фол в нападении.

До финальной сирены оставалось 4 секунды. Удивительно, но этого времени южноуральцам хватило для того, чтобы провести атаку со своей половины площадки. Получивший мяч Григорий Скрынник через полполя рванул к кольцу соперника и забросил с финальной сиреной. При этом судьи зафиксировали еще и фол со стороны соперника. 77:75 — фантастическая концовка этого потрясающего поединка.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Финал

14 апреля. «Динамо» (Грозный) — «Металлург» (Магнитогорск) — 75:77 (18:24, 18:18, 21:8, 18:27).

«Динамо»: Кочергин (15), Солдатов (11), Христиненко (11), Милютин (10), Войтов (8), Антонюк (6), Назаров (6), Коротяев (5), Коробко (2), Числов (1), Парилов, Золотцев.

«Металлург»: Скрынник (18), Куликов (14), Сарафанкин (12), Венников (8), Колбин (7), Харитонов (7), Фещенко (5), Погонин (4), Иванов (2).

Впрочем, в баскетболе несколько иной формат проведения серии матчей, чем, скажем, в хоккее. Здесь победитель противостояния определится по сумме двух поединков. При этом будет учитываться разность набранных очков. Поэтому исход противостояния решится теперь в ответном поединке 21 апреля в Магнитогорске. «Металлургу» для завоевания титула достаточно проиграть с разницей в 1 очко, но не более.