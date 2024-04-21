Баскетбольный клуб «Металлург» завоевал чемпионский титул Высшей лиги

В повторном финальном матче магнитогорцы выиграли у грозненского «Динамо» — 80:72

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» выиграли золотые медали чемпионата России в Высшей лиге. Сегодня, 21 апреля, в ответном поединке они одержали победу над грозненским «Динамо» со счетом 80:72. Таким образом, магнитогорцы не только завоевали титул чемпионов России в Высшей лиге, но и добились права заявиться в следующем сезоне в баскетбольную Суперлигу.

Поединок в Грозном магнитогорский «Металлург» выиграл с минимальным перевесом в счете — 77:75. Причем, этой победы южноуральцы достигли за счет результативной последней атаки, которую завершили с финальной сиреной. Поэтому в ответном поединке «Металлург» если и имел гандикап, то совсем мизерный. Он не позволял хозяевам площадки чувствовать себя спокойно в борьбе за титул чемпионов Высшей лиги.

И уж совсем тревожно стало за судьбу трофея после того, как начался этот поединок. Гости начали его здорово. Уже к середине периода они вели в счете 15:9. Им лучше удавались позиционные атаки, быстрее преодолевали среднюю зону. «Металлург» же с трудом проходил оборону соперника. И зачастую его игроки вынуждены были совершать неподготовленные дальние броски.





У «Динамо» солировал Артем Кочергин. Перешедший в клуб из Грозного по ходу сезона игрок «Русичей» прижился ко двору. В стартовом отрезке он набрал 13 очков, реализовав при этом 3 из 4 дальних трехочковых попадания. 18:26 — так завершился первый период.

Мало что изменилось и во втором отрезке матча. «Динамо» продолжало приятно удивлять своей игрой. Видно было, что южане хорошо подготовились к поединку, изучили слабые стороны соперника. У ребят из Магнитогорска пока мало что получалось. По всей видимости, на действиях игроков сказывалось волнение.

Грозненцы же и дальше «поливали» с «трешки»: 6/11 — очень достойный показатель. Кроме того, с игры у них тоже был неплохой 50%-ный показатель реализации бросков. Кроме того, «Динамо» выигрывало и в игре на подборе. «Металлургу» нужно было срочно искать какие-то резервы для усиления игры. 22:36 — очень солидный перевес к середине второго периода.

А потом пришлось в очередной раз убедиться в том, что баскетбол — очень непредсказуемый вид спорта. Для того, чтобы получить положительные эмоции, игрокам «Металлурга» нужно было сделать три результативных действия. Блок-шот Харитонова, эффектный проход Скрынника, «трешка» Венникова — и все, 36:36! От былого преимущества гостей не осталось и следа. И все же концовку забрали-таки гости. 38:41 — и команды отправились на большой перерыв.

Впрочем, «Металлург» достаточно быстро вернул себе лидерство. Перехват Скрынникова и «трешка» Венникова и уже «+2» в пользу магнитогорцев. Перелом в игре наметился в середине третьего периода. Хозяева площадки провели ряд результативных атак, при этом надежно сыграв в обороне, добавившись перевеса в «+10» очков — 55:45.

Разумеется, расслабляться было рано. Тем более, что в этом противостоянии команды нас приучили к резким взлетам и падениям по ходу матчей. И 11 очков перевеса перед заключительным отрезком матча гостям вполне можно было отыграть. Надо отдать должное «Динамо», они старались исправить ситуацию, бились до конца. Но объективно в нынешнем сезоне в Высшей лиге «Металург» — объективно лучшая и сильнейшая команда!

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Финал.

21 апреля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Грозный) — 80:72 (18:26, 20:15, 24:10, 18:21).

«Металлург»: Скрынник (18), Венников (16), Харитонов (15), Иванов (9), Фещенко (7), Погонин (7), Куликов (4), Сарафанкин (2), Колбин (2).

«Динамо»: Кочергин (18), Числов (14), Назаров (9), Милютин (9), Войтов (9), Коротяев (6), Христиненко (3), Коробко (3), Солдатов (1), Антонюк.

Баскетбольный клуб «Металлург» завоевал титул чемпиона Высшей лиги. Он по спортивному принципу завоевал право выступить в следующем сезоне в Суперлиге. Готово ли руководство клуба к тому, чтобы пойти на повышение? В истории магнитогорской команды уже были прецеденты, когда она, став лучшей в Высшей лиге, вынуждена была отказаться от выступлений в более высокой Лиге.

По нашей информации, в Магнитогорске готовы к тому, чтобы в сезоне-2023/2024 стартовать в Суперлиге. Но нужно дождаться официального заявления руководства клуба. Спасибо «Металлургу» за яркий сезон, благодарим и «Динамо» за острое и честное соперничество.