Баскетбольный клуб «Металлург» сразится за титул чемпиона Высшей лиги

В Магнитогорске состоится решающая игра сезона‑2023/2024

Решающий матч баскетбольного сезона в Высшей лиге чемпионата России состоится 21 апреля в Магнитогорске. Команда «Металлург» во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана принимает грозненское «Динамо». Победитель этого матча завоюет титул чемпиона, а также получит право выступить в следующем сезоне в Суперлиге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Это будет ответный поединок команд. Ранее они сыграли в Грозном, где с минимальным перевесом в счете победил «Металлург» — 77:75. Причем выиграл он благодаря успешной атаке на последних секундах. Игроку магнитогорского клуба удалось забросить мяч в кольцо с фолом, а затем и реализовать штрафной бросок.

Южноуральский клуб является фаворитом противостояния с «Динамо». Магнитогорцы выиграли регулярный чемпионат и серию плей-офф начали с полуфинала, пропустив первый круг. В полуфиналах подопечные Максима Синельникова по итогам двух матчей выиграли у «Чебоксарских ястребов», а грозненцы оказались сильнее тобольского «Нефтехимика».

Организаторы предстоящего матча в Магнитогорске готовят для зрителей шоу-программу. Зрителей будет заводить известная в городе кавер-группа «Рэд Хэд Бэнд». В фойе для болельщиков разместят традиционные зоны активности. Живое исполнение гимна России, эффектный выход игроков на площадку с использованием дым-машины, выступление группы поддержки, конкурсы, подарки — все это ждет любителей баскетбола, которые придут на заключительный матч сезона между «Металлургом» и «Динамо».

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Финал.

«Металлург» (Магнитогорск) vs «Динамо» (Грозный).

21 апреля. ДС им. И. Х. Ромазана. Начало — в 16:00.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+