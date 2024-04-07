Баскетбольный клуб «Металлург» завоевал путевку в финал Высшей лиги

Магнитогорская команда выиграла полуфинальную серию у «Чебоксарских Ястребов»

Удивительной и драматичной получилась развязка в полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Высшей лиги. Магнитогорский «Металлург», имея гандикап в 11 очков перед домашним поединком, умудрился его растерять в игре с «Чебоксарскими Ястребами». Сегодня, 7 апреля, южноуральцы проиграли матч со счетом 77:86, но оформили выход в финал турнира за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Казалось бы, какие могут испытать проблемы баскетболисты «Металлурга» в домашнем матче после того, как выиграли с разницей в 11 очков поединок в Чебоксарах? Да, для баскетбола это преимущество шаткое, но... Магнитогорцы на протяжении всего сезона доказывали свое превосходство над соперниками, уверенно выиграли регулярный чемпионат. И должны были уверенно разбираться с «ястребами» в домашнем поединке.

Не тут-то было. Хотя уже в стартовом периоде «Металлург» лишь подтвердил статус фаворита, взяв нити игры в свои руки. 25:17 после первого периода — более чем убедительное преимущество, которое с учетом первого матча превращалось в «+19» очков. Но тем и прекрасен баскетбол, что в нем случаются порой удивительные вещи.

«Чебоксарские Ястребы», честь им и хвала, не опустили руки. Им удалось перевернуть ход матча. В первую очередь благодаря тому, что у команды из Чувашии пошли дальние броски. Только представьте, в общей сложности они забросили 16 трехочковых бросков! То есть набрали за счет дальних попаданий 48 очков — больше половины из всех очков, набранной командой. При этом процент попадания у них получился отличный — 41,0%!

Главным творцом этого фантастического безумия стал, пожалуй, капитан «ястребов» Антон Богдан. 26 очков, 7 подборов и 8/12 реализованных «трешек» и 31 балл за полезные действия. Здорово вторую половину матча провел и разыгрывающий гостей Евгений Новоселов.





Перед стартом заключительного периода гости уже вели в счете — 58:46, то есть 12 очков, ровно столько, сколько им хватало для того, чтобы оформить путевку в финал. И здесь уже надо похвалить игроков «Металлурга». Ребята собрались, сыграли так, как этого требовала ситуация. Не обошлось и без проявлений героизма. Так, за минуту до финальной сирены очень важный трехочковый бросок забросил Иван Фещенко. Хотя сам матч ему откровенно не задался.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Плей-офф. Полуфинал.

7 апреля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары) — 77:86 (25:17, 10:22, 11:19, 31:28).

«Металлург»: Скрынник (18), Харитонов (14), Сарафанкин (13), Венников (12), Фещенко (8), Куликов (6), Иванов (5), Погонин (1), Колбин.

«Чебоксарские Ястребы»: Богдан (26), Новоселов (20), Метелев (12), Жульков (8), Ширкунов (5), Бубнов (5), Бырдин (4), Кобзев (4), Васильев (2).

Счет первого матча: 87:76.

«Металлург» в финале! Теперь в решающем матче за трофей он сразится с грозненским «Динамо». Первый матч магнитогорцы сыграют 14 апреля в гостях, а ответный поединок проведут 21 апреля дома.