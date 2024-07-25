Определились соперники южноуральских команд в Кубке России по баскетболу

«Челбаскет» сыграет с «Куполом‑Родники», а «Металлург» начнет турнир с 1/32 финала

Российская федерация баскетбола провела жеребьевку Кубка России среди мужских команд. В турнире сыграют 37 клубов, в том числе и два южноуральских коллектива. Магнитогорский «Металлург» начнет борьбу со стадии 1/32 финала и сыграет с обладателем Кубка С. Н. Тараканова, а соперником «Челбаскета» в 1/16 финала станет «Купол-Родники» из Ижевска, сообщает РФБ.

Розыгрыш Кубка России начнется с квалификационного раунда, в котором выступят 16 команд. В нем сыграют представители Высшей лиги, молодежные команды клубов Единой лиги ВТБ и две любительские команды. Победители группового этапа выйдут в «Финал четырех» Кубка С. Н. Тараканова. Команда, занявшая первое место на этой стадии, получит право выйти в основную сетку турнира и в 1/32 финала сыграет с магнитогорским «Металлургом».

«Челбаскет» начнет турнир со стадии 1/16 финала. Его соперником станет клуб «Купол-Родники» из Ижевска. Командам предстоит сыграть два матча (дома и на выезде), по результатам которых определится та, которая продолжит выступление на турнире. Игры пройдут 23 октября и 6 ноября.

Отметим, что начиная с четвертьфиналов к борьбе за трофей подключатся четыре клуба Единой лиги ВТБ: «Уралмаш» (Екатеринбург), «МБА-МАИ» (Москва), «Пари-НН» (Нижний Новгород) и «Парма» (Пермский край). «Финал четырех» Кубка России сезона-2024/2025 состоится 15—16 марта 2025 года.

Напомним, что «Металлург» и «Челбаскет» в сезоне-2024/2025 также выступят в чемпионате российской Суперлиги. Для обеих команд это главный турнир сезона.