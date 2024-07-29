Баскетбольный тренер Артем Куринной, возглавлявший ранее магнитогорский «Металлург», назначен наставником команды «Десна» из Брянска. Специалист подписал с клубом контракт на один год. Ему предстоит помочь команде успешно дебютировать в Высшей лиге чемпионата России, сообщает телеграм-канал о баскетболе «Перехват».
Артем Куринной сыграл важную роль в становлении баскетбола в Магнитогорске. Будучи игроком, он выступал за местный «Металлург», а завершив карьеру, руководил командой. В сезоне-2022/2023 он помог «Металлургу» выиграть чемпионат в Высшей лиге.
В сентябре 2023 года он покинул клуб, перебравшись в Казахстан. Вместе с клубом «Иртыш» он вышел в четвертьфинал чемпионата страны, где уступил будущему победителю турнира «Ирбису».
Напомним, что брянская «Десна» в этом сезоне дебютирует в Высшей лиге. Одним из игроков команды станет заслуженный мастер спорта, экс-игрок сборной России Виталий Фридзон. Он является президентом БК «Десна», в предстоящем сезоне он планирует провести несколько матчей за команду.