Экс главный тренер баскетбольного клуба «Металлург» возглавил брянскую «Десну»

Артем Куринной назначен наставником дебютантов Высшей лиги

Баскетбольный тренер Артем Куринной, возглавлявший ранее магнитогорский «Металлург», назначен наставником команды «Десна» из Брянска. Специалист подписал с клубом контракт на один год. Ему предстоит помочь команде успешно дебютировать в Высшей лиге чемпионата России, сообщает телеграм-канал о баскетболе «Перехват».

Артем Куринной сыграл важную роль в становлении баскетбола в Магнитогорске. Будучи игроком, он выступал за местный «Металлург», а завершив карьеру, руководил командой. В сезоне-2022/2023 он помог «Металлургу» выиграть чемпионат в Высшей лиге.

В сентябре 2023 года он покинул клуб, перебравшись в Казахстан. Вместе с клубом «Иртыш» он вышел в четвертьфинал чемпионата страны, где уступил будущему победителю турнира «Ирбису».

Напомним, что брянская «Десна» в этом сезоне дебютирует в Высшей лиге. Одним из игроков команды станет заслуженный мастер спорта, экс-игрок сборной России Виталий Фридзон. Он является президентом БК «Десна», в предстоящем сезоне он планирует провести несколько матчей за команду.