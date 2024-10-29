Баскетбольный клуб «Металлург» одержал первую победу в Суперлиге

Магнитогорская команда в гостях выиграла у грозненского «Динамо» — 82:74

Свою первую победу в Суперлиге одержали баскетболисты магнитогорского «Металлурга». Сегодня, 29 октября, южноуральцы взяли верх в Грозном над местным «Динамо» со счетом 82:74. Подопечные Максима Синельникова контролировали ход матча, хотя и позволили соперникам в концовке почти выровнять положение. Но решающие минуты матча «сталевары» провели предельно собранно в обороне, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый гостевой поединок «Металлург» должен был провести против еще одного дебютанта Суперлиги. Причем, как и магнитогорцы, грозненское «Динамо» все свои четыре стартовых матча проиграло. В этой игре одна из команд должна была одержать первую победу в турнире.

Больше этого хотели магнитогорцы. Уже в первые минуты матча они показали себя во всей красе, доказав, что с настроем на победу у них все в порядке. Спустя шесть минут игры они вели в счете 12:5. Причем, 8 очков «Металлургу» принес Максим Карванен. Отметим также и то, что большинство результативных атак южноуральцы реализовали после быстрых прорывов, ловя соперника на ошибках.

Еще одним фактором успешной игры в первой половине матча стала хорошая игра «Металлурга» на подборах. По этому показателю они в какой-то момент вели аж 22:7. При счете 42:34 в нашу пользу команды ушли на большой перерыв.

В третьей четверти хозяева площадки предприняли было попытку выровнять положение, они немного сократили разрыв в счете, но в нужное время включился в игру Ярослав Венников. Несколько точных дальних попаданий одного из лидеров «Металлурга» — и счет уже 49:57 перед заключительным периодом.

Этот решающий отрезок матча «сталевары» провели предельно собранно: постарались исключить малейший риск в атаке, сделав акцент на надежную игру в обороне. За 2 минуты до финальной сирены они вели в счете 70:64. «Динамовцы» вынуждены были капитулировать, хотя и боролись до последних секунд матча.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига.

29 октября. «Динамо» (Грозный) — «Металлург» (Магнитогорск) — 74:82 (11:21, 23:21, 17:15, 23:25).

«Динамо»: Артем Писарчук (16), Вадим Бондаренко (15), Артем Комиссаров (13), Владимир Пичкуров (9), Эман Сертович (9), Владимир Заболотнев (8), Игорь Каныгин (4), Артем Кочергин, Кирилл Есипов, Александр Милютин, Данил Ищенко.

«Металлург»: Максим Карванен (18), Ярослав Венников (18), Константин Куликов (10), Павел Кольцов (9), Никита Ремизов (9), Станислав Сарафанкин (8), Григорий Скрынник (8), Денис Мышалов (2), Владислав Лисовский.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Карванен («Металлург»)

Очередной классный матч в исполнении тяжелого форварда магнитогорской команды. Вновь был одним из лучших на площадке. Набрал 18 очков, сделал 7 подборов.

Артем Писарчук («Динамо»)

Сделал дабл-дабл, записав на свой счет 16 очков и 11 подборов. При этом реализовал все броски с игры — 5/5.

Ярослав Венников («Металлург»)

Хорошо сыграл в концовке, предопределив исход матча. Был безупречен при штрафных бросках (8/8).

Есть первая победа «Металлурга» в Суперлиге! Грамотно и хорошо сыграла вся команда, а лучше других — Максим Карванен и Ярослав Ремизов, набравшие по 18 очков. Теперь подопечные Максима Синельникова будут готовиться к следующему поединку. Уже 1 ноября им предстоит сыграть в гостях с питерским «Зенитом». Тем самым, который в параллельном матче сегодня нанес поражение «Челбаскету», выиграв у челябинского клуба 93:91.