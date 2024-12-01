Баскетбольный клуб «Металлург» выиграл у ростовских «барсов» в Суперлиге

Команда из Магнитогорска одержала третью победу в чемпионате

Магнитогорский баскетбольный клуб «Металлург» одержал непростую гостевую победу над командой «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону — 79:76. Южноуральцы уверенно вели в счете в четвертом периоде, но едва не растеряли 15-очковое преимущество. В драматичной концовке в нужный момент точный бросок нанес американский защитник «Металлурга» Таюс Джефферсон, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хозяева площадки лучше начали поединок: высокорослая и опытная команда контролировала мяч, вариантивно завершала свои атаки. У «барсов» два эффектных данка поставил Дмитрий Дойников. У магнитогорцев мало что получалось, это отразилось и на счете — 16:11 после первого периода.

Во втором обе команды стали слишком часто ошибаться в простых ситуациях. Кроме того, игроки неудачно бросали со средней и дальней дистанций. Впрочем, это было на руку «Металлургу». Южноуральской команде удалось даже немного сократить разрыв в счете. 28:27 — с таким счетом соперники завершили первую половину матча, отправившись на большой перерыв.

Видимо, отдых пошел на пользу баскетболистам. В третьем периоде они за 5 минут команды на двоих набрали аж 25 очков. Небольшое преимущество в счете было у ростовчан, а под занавес периода магнитогорцы благодаря точному 3-очковому попаданию Ярослава Венникова впервые в матче вышли вперед. Хорошо вошел в игру и Сергей Рассказов, который под занавес четверти дважды поразил кольцо соперника. 55:50 — в пользу «Металлурга».

Четвертый период стал украшением всего матча. В нем магнитогорцы уже в дебюте совершили рывок, выиграв отрезок 10:0 и повели аж в «+15» очков. Максим Карванен и Ярослав Венников в ответственный момент взяли игру на себя. За 4 минуты до финальной сирены магнитогорцы вели в счете 74:59. Казалось бы, можно было спокойно доводить дело до победы, но...

Хозяева площадки умудрились совершить крутой камбэк, сделав счет 70:74 за 2 минуты до конца матча! Зрителей ждала нервная и огненная концовка. Важный точный бросок нанес под занавес встречи Таюс Джефферсон. В последней атаке хозяева могли сравнять счет, но дальний бросок Максима Ткаченко цели не достиг.

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1 декабря. «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — «Металлург» (Магнитогорск) — 76:79 (16:11, 12:16, 22:28, 26:24).

«БАРС-РГЭУ»: Дойников (16), Кривошеев (16), Ткаченко (13), Маринин (10), Гусак (6), Подобедов (5), Красногор (3), Сытников (3), Лидяев (2), Курцевич (2).

«Металлург»: Венников (20), Карванен (18), Сарафанкин (9), Ремизов (9), Джефферсон (9), Куликов (7), Рассказов (5), Скрынник (2), Кольцов, Степанцов, Фещенко.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Карванен («Металлург»)

Вновь был одним из лидеров команды — сделал дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов. Часто брал игру на себя, хотя и не всегда оправданно.

Максим Кривошеев («БАРС-РГЭУ»)

Один из творцов крутого камбэка ростовчан в четвертом периоде. Провел относительно немного времени на площадке (26 минут), но сыграл эффективно: в его активе 16 очков и 14 подборов.

Ярослав Венников («Металлург»)

Самый результативный игрок матча (20 очков). Реализовал 5 из 10 «трешек». Важно, что здорово провел игру тогда, когда это было особенно нужно команде.

Это уже третья победа «Металлурга» в Суперлиге. Впереди у команды серия из двух домашних матчей. Первый соперник — БК «Барнауал», с которым магнитогорцы сыграют 7 декабря.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).