Клуб «Челбаскет» поражением завершил первый гостевой матч сезона в Суперлиге

Челябинская команда в драматичном поединке уступила дублю питерского «Зенита» — 91:93

Челябинский клуб «Челбаскет» неудачно начал гостевую серию матчей в баскетбольной Суперлиге. Сегодня, 29 октября, наша команда в драматичном поединке уступила в концовке дублю питерского «Зенита-2». В последней атаке не достиг цели трехочковый бросок в исполнении Руслана Туманова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Челбаскет» матч в Питере начал по-хозяйски. В первые 4 минуты у них получалось практически все, поведя в счете 14:6. Причем, наши парни реализовали 4/4 броска с игры, забив в том числе три трешки. Да еще и со штрафных не промахивались. В итоге 100%-ная реализация — вот так заявочка! Символично, что 9 очков за короткий промежуток времени набрал Андрей Топтунов, который долго время выступал за питерский клуб.

Хозяева спустя некоторое время пришли в себя, стали плотнее действовать в обороне. В какой-то момент разрыв в счете даже стал немного сокращаться. Однако концовку периода оставил за собой «Челбаскет». 29:15 — солидное преимущество, которое было достигнуто во многом благодаря хорошей реализации бросков с игры у челябинского клуба — 66,7%. Лидером атак «Победной стаи» стал в этом отрезке матча Андрей Топтунов, набравший 11 очков.

Во втором периоде главный тренер «Зенита-2» Оливер Попович бросил в бой свои главные ударные силы — Егора Рыжкова и Павла Земского. Оба перспективных игрока успели поиграть за главную команду, хотя и получили немного игрового времени в матчах за «Зенит». Но их мастерство помогли питерцам чуть сократить разрыв в счете.

Был у хозяев затем небольшой провал. «Челбаскет» вновь начал увеличивать отрыв в счете. Но затем как будто вспомнил, кто на площадке капитан самый опытный игрок «сине-бело-голубых» Эльхан Ахмедов. Две его «трешки» помогли питерцам вернуться в игру. В итоге 44:55 после первой половины игры.

После перерыва «Челбаскет» долго входил в игру. У ребят сбился прицел, не приводили к успеху и позиционные атаки. В итоге от былого преимущества не осталось и следа: за 3 с небольшим минуты питерцы сократили отставание в счете до минимума. Но и это было еще не все: хозяева вышли вперед, а игровой отрезок получился для челябинцев ужасным: 1:16 за половину третьего периода.

Тайм-аут и кадровые перестановки встряхнули команду. Хорошо вошел в игру Дмитрий Незванкин: реализовал три штрафных броска из трех, забил «двушку», а следом и «трешку». В итоге 71:71, и все должен был решить заключительный период встречи.

В нем долгое время была частая смена лидера. Ключевые события произошли в самой концовке. Руслан Туманов за 2 с небольшим минуты до финальной сирены забил «трешку», сравняв счет — 87:87. К тому моменту из-за перебора фолов площадку вынужден был покинуть Андрей Семенов, еще для пяти игроков «Челбаскета» каждое следующее нарушение могло быть последним. Им нужно было по возможности сыграть аккуратно и не фолить.

С этой задачей они справились, а вот довести до логического завершения атаку на последних секундах не смогли. У челябинцев было 7 секунд на розыгрыш мяча. Вроде и распорядились они мячом правильно, выведя на хорошую позицию для броска Руслана Туманова. Увы, в этот раз он промахнулся...

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29 октября. «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Челбаскет» (Челябинск) — 93:91 (15:29, 29:26, 27:16, 22:20).

«Зенит-2»: Павел Земский (19), Михаил Дулкай (16), Эльхан Ахмедов (16), Егор Рыжов (15), Даниил Аксенов (15), Иван Прокопенко (9), Артем Ходорич (3), Ильяс Абдул, Владислав Самухин, Егор Евстафьев, Илья Кривых.

«Челбаскет»: Андрей Топтунов (27), Андрей Семенов (15), Руслан Туманов (15), Вадим Стубеда (10), Дмитрий Незванкин (8), Вадим Третьяк (6), Дмитрий Якунин (5), Иван Нелюбов (3), Евгений Борисов (2), Александр Лавников.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Топтунов («Челбаскет»)

Классный матч одного из лидеров челябинского клуба. Провел на площадке более 35 минут, стал самым результативным игроком (27 очков), сделал 9 голевых передач.

Павел Земский («Зенит-2»)

Особенно мощно провел вторую половину матча. Во многом благодаря его игре питерцы переломили ход игры. В его активе 19 очков и 6 подборов.

Эльхан Ахмедов («Зенит-2»)

Опытный «дядька» в молодой команде был лидером атак «Зенита-2». Очень часто брал игру на себя, хотя и не всегда оправданно.

Челябинскому клубу не хватило одной точной результативной атаки. Но это не стало причиной поражения. Умение играть без срывов и провалов — вот над чем предстоит поработать тренерскому штабу команды. Проигрывать отрезок с разницей в счете 1:16 за короткий промежуток времени — это слишком много. Следующий матч «Челбаскет» проведет 1 ноября в Грозном с местным «Динамо».