«Химки» еле ноги унесли: «Металлург» дал бой фавориту баскетбольной Суперлиги

Магнитогорская команда уступила со счетом 68:80, но показала классную игру

В баскетбольной Суперлиге хороший матч с одним из фаворитов турнира провел магнитогорский «Металлург». Южноуральская команда хоть и уступила со счетом 68:80, но оказала достойное сопротивление сильному сопернику. Лишь в концовке «Химки» дожали хозяев площадки. В составе «Металлурга» классный матч провел американский защитник Таюс Джефферсон, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра с подмосковным клубом вызвала большой зрительский интерес в Магнитогорске. Нет, аншлага во Дворце спорта имени Ромазана не было, но игра собрала внушительную аудиторию. Возможно, потому, что противостоял «Металлургу» один из старожилов Суперлиги. И пусть сейчас «Химки» замыкают пятерку сильнейших, наверняка подмосковная команда будет бороться за призовые места по итогам чемпионата.

В составе «Металлурга» перед матчем были две потери в составе. Вынуждены были пропускать игру из-за повреждений Валерий Колбин и Павел Кольцов. Впрочем, при всем к ним уважении, вряд ли их отсутствие могло серьезно повлиять на игру команды. В стане «сталеваров» на их позиции было кому заменить. Зато вакантное место в заявке получил, например, Артем Степанцов. И, надо признать, повышение в главную команду он точно заслужил. В текущем сезоне этот тяжелый форвард является одним из лидеров клуба Высшей лиги «Металлург-Челбаскет».

В который уже раз в этом сезоне магнитогорцы хорошо начали встречу. Здорово вошел в игру американец Таюс Джефферсон. Разыгрывающий магнитогорцев успевал выполнять как свои прямые обязанности (снабжать передачами партнеров по команде), так и сам завершал атаки, еще и в обороне успевал отрабатывать. Особенно запомнился его сольный эффектный проход, который он завершил с фолом соперника.

Был и один неприятный момент для поклонников «Металлурга». Уже в самом дебюте матча неудачно приземлился на ногу Денис Мышалов. Хромая, тяжелый форвард магнитогорцев вынужден был покинуть площадку. Но надо отдать должное хозяевам, они достойно держались, оказывали достойное сопротивление превосходящему в классе сопернику. Лидеров «Химок» Федора Ключникова и Виктора Заряжко практически не было видно.

В концовке четверти Владислав Лисовский забил «трешку» и впервые вывел свою команду вперед. 22:20 — хороший стартовый период для «Металлурга» в матче с одним из фаворитов Суперлиги. Причем, в дебюте второго отрезка игры Иван Фещенко забросил еще один дальний трехочковый бросок и преимущество хозяев стало «+5».

Увы, удержать преимущество «Металлург» не смог. Еще до ухода на большой перерыв гости вышли вперед. Причем, в какой-то момент они вели в счете «+8». Со счетом 42:46 завершилась первая половина игры. У магнитогорцев здорово провели ее Максим Карванен и Таюс Джефферсон, набравшие 15 и 11 очков соответственно. У гостей умудрился набрать аж 8 подборов Кирилл Попов.

Равным и упорным получился третий период матча. В нем вели в счете гости, но и хозяева не давали им уйти в отрыв. Во многом благодаря классной игре американца Джефферсона. Тот, видимо, стал «своим» в магнитогорском коллективе, обрел уверенность и раз за разом успешно брал игру на себя. Правда, далеко не все его броски достигали цели. Отметим и его партнеров по команде: каждый из них вносил свою частичку в игру «Металлурга».

61:63 с таким минимальным преимуществом в счете в пользу гостей команды вышли на заключительный период. Увы, начали его хозяева из рук вон плохо. Долгое время магнитогорцы не могли нанести точный бросок. В первую очередь «виноваты» были в этом химчане. Баскетболисты подмосковного клуба стали предельно плотно и жестко действовать в обороне. Кроме того, все чаще и чаще гости стали выиграть борьбу под щитом.

За 2 минуты до финальной сирены хозяева уступали совсем немного, 6 очков — 66:72. Увы, сил не концовку у них не хватило. В критический момент баскетболисты «Металлурга» принимали не самые лучшие решения для продолжения атак. Ну а гости довели дело до победы. Но вряд ли они и их наставник Александр Мальцев могли ожидать, что дебютант Суперлиги окажет им такое серьезное сопротивление.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. 18 ноября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Химки» (Московская область) — 68:80 (22:20, 20:26, 19:17, 7:17)

«Металлург»: Карванен (19), Джефферсон (19), Венников (6), Лисовский (6), Скрынник (5), Куликов (5), Сарафанкин (3), Фещенко (3), Ремизов (2), Мышалов, Степанцов.

«Химки»: Ключников (21), Попов (12), Заряжко (12), Фидий (11), Мальцев (9), Суворов (6), Коновалов (4), Тукмаков (3), Шарапов (2), Михалев, Сорокин.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Карванен («Металлург»)

В очередной раз показал, что является лидером магнитогорского клуба. Сыграл очень полезно, сделав дабл-дабл: 19 очков и 10 подборов. Хорошая у него и статистика попадания с игры 8/12.

Федор Ключников («Химки»)

Опытный ветеран и лидер подмосковного клуба особенно здорово сыграл тогда, когда это было больше всего нужно — в концовке встречи. Фактически он и убил интригу в матче в четвертом периоде.

Таюс Джефферсон («Металлург»)

Освоился в магнитогорском клубе, выдав отличный матч. Практически не уходил с площадки, часто брал игру на себя. Набрал 19 очков.

Впереди у «Металлурга» выездная серия из двух матчей. Подопечным Максима Синельникова предстоит сыграть в гостях с командами «СШОР-Локомотив-Кубань» (28 ноября) и «БАРС-РГЭУ» (1 декабря).

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).