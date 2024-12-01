Баскетболистки команды «Металлург» дважды уступили лидеру Высшей лиги

Девушки из Магнитогорска проиграли ногинскому «Спартаку», но заставили понервничать фаворита турнира

Женская баскетбольная команда «Металлург» потерпела два поражения от лидера Высшей лиги. Девушки из Магнитогорска в одном из матчей оказали достойное сопротивление ногинскому «Спартаку», уступив лишь в концовке встречи. Подмосковный клуб продолжает идти без поражений в Высшей лиге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Подмосковный «Спартак» из Ногинска в текущем чемпионате показал, что именно он является главным фаворитом Высшей лиги. На старте турнира «красно-белые» сыграли 12 матчей и во всех одержали победы. Тем не менее, магнитогорский «Металлург» в одном из поединков заставил понервничать болельщиков «Спартака».

Случилось это в первом из двух поединков, прошедшего 30 ноября. В нем магнитогорские девушки даже вели в счете после первой половины игры — 37:29. Увы, после перерыва команду как будто подменили. Хозяйки площадки не только сравняли счет, но и вышли вперед.

Но и магнитогорская команда показала, что готова на равных бороться с серьезным соперником. В первую очередь благодаря яркой игре двух лидеров команды — Марии Адащик и Яны Голяковой. Две белорусские спортсменки выдали шикарный матч, набрав на двоих аж 40 очков. Для сравнения: «Металлург» в общей сложности набрал 64 очка.

Все решалось в концовке матча, которую девушки из Магнитогорска провели не лучшим образом. Выпавшая нагрузка на лидеров команды дала о себе знать. В нужный момент Марии Адащик и Яне Голяковой просто не хватило сил решить исход поединка. Обидное поражение от лидера чемпионата со счетом 64:67.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

30 ноября. «Спартак» (Ногинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 67:64 (14:14, 15:23, 23:11, 15:16).

«Спартак»: Горшечникова (16), Коротыгина (15), Шишмарева (11), Криволапова (8), Пиляева (8), Линникова (7), Ирхина (2), Король, Пузикова.

«Металлург»: Адащик (22), Голякова (18), Давыдова (11), Польникова (6), Гайдукова (3), Мишина (2), Телегина (2), Коробейщикова, Мордвинцева, Лавренова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Мария Адащик («Металлург»)

В очередной раз проявила свои лидерские качества. Набрала 22 очка, став самым результативным игроком матча. В ее активе также 8 передач, 5 перехватов и 3 подбора.

Яна Голякова («Металлург»)

Практически не уходила с площадки, проведя аж 38 минут! За это время набрала 18 очков и сделала 7 подборов.

Анжелика Шишмарева («Спартак»)

Один из лидеров подмосковного клуба сделала дабл-дабл: 11 очков и 11 подборов. Но не самая хорошая статистика процента попадания с игры, реализовала лишь 5 бросков из 11.

Повторный поединок команд, прошедший на следующий день, получился уже не столь зрелищным и насыщенным на события. В нем хозяйки площадки уже в стартовом периоде показали, что не намерены давать соперницам шанс. Еще больше упрочили свое преимущество хозяйки площадки во втором периоде. Как итог — 44:29 после первой половины игры.

Не так активны были сегодня, 1 декабря, лидеры магнитогорской команды. По всей видимости, предыдущий матч отнял у них слишком много сил. Зато проявили себя девушки, которые до этого находились в тени. Так, 13 очков набрала Анастасия Мордвинцева, 11 баллов в активе Виктории Давыдовой.

Отметим, что руководила «Металлургом» на тренерской скамейке играющий тренер Зарина Хапиева. Наставник команды Сергей Тюрин вынужден был остаться в Магнитогорске и на выезд в Чебоксары и Ногинск не поехал. Возможно, его отсутствие повлияло на игру и результат команды. 84:59 — более чем убедительная победа «Спартака».

1 декабря. «Спартак» (Ногинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 84:59 (22:15, 22:14, 17:12, 23:18).

«Спартак»: Коротыгина (21), Криволапова (14), Пиляева (10), Шишмарева (8), Король (8), Горшечникова (7), Пузикова (5), Линникова (4), Лыхо (2), Калестру (2), Скороходова (2), Ирхина (1).

«Металлург»: Адащик (14), Мордвинцева (13), Давыдова (11), Голякова (9), Лавренова (4), Польникова (4), Фандеева (2), Телегина (2), Мишина, Хипиева, Гайдукова, Коробейщикова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Евгения Коротыгина («Спартак»)

Стала самым результативным игроком матча, причем провела не так много времени на площадке — лишь 21 минуту. В ее активе 21 очко, при этом показала хорошую реализацию бросков с игры: 6/9.

Марина Криволапова («Спартак»)

Опытная спортсменка успевала везде: и атаки завершала, и успевала помогать команде в обороне. Набрала 14 очков, сделала 8 подборов и 5 перехватов.

Анастасия Мордвинцева («Металлург»)

Нельзя сказать, что провела очень уж хороший матч, но выделялась на общем фоне. Для нее 13 очков, 3 подбора и 3 передачи — весьма неплохо.

Впереди у девушек из «Металлурга» еще два гостевых поединка: 14 и 15 декабря им предстоит сыграть в Омске с дублем клуба «Нефтяник-Титан».

Фото: пресс-служба ЖБК «Спартак» (Ногинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).