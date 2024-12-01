Женская баскетбольная команда «Металлург» потерпела два поражения от лидера Высшей лиги. Девушки из Магнитогорска в одном из матчей оказали достойное сопротивление ногинскому «Спартаку», уступив лишь в концовке встречи. Подмосковный клуб продолжает идти без поражений в Высшей лиге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Подмосковный «Спартак» из Ногинска в текущем чемпионате показал, что именно он является главным фаворитом Высшей лиги. На старте турнира «красно-белые» сыграли 12 матчей и во всех одержали победы. Тем не менее, магнитогорский «Металлург» в одном из поединков заставил понервничать болельщиков «Спартака».
Случилось это в первом из двух поединков, прошедшего 30 ноября. В нем магнитогорские девушки даже вели в счете после первой половины игры — 37:29. Увы, после перерыва команду как будто подменили. Хозяйки площадки не только сравняли счет, но и вышли вперед.
Но и магнитогорская команда показала, что готова на равных бороться с серьезным соперником. В первую очередь благодаря яркой игре двух лидеров команды — Марии Адащик и Яны Голяковой. Две белорусские спортсменки выдали шикарный матч, набрав на двоих аж 40 очков. Для сравнения: «Металлург» в общей сложности набрал 64 очка.
Все решалось в концовке матча, которую девушки из Магнитогорска провели не лучшим образом. Выпавшая нагрузка на лидеров команды дала о себе знать. В нужный момент Марии Адащик и Яне Голяковой просто не хватило сил решить исход поединка. Обидное поражение от лидера чемпионата со счетом 64:67.
Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.
30 ноября. «Спартак» (Ногинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 67:64 (14:14, 15:23, 23:11, 15:16).
«Спартак»: Горшечникова (16), Коротыгина (15), Шишмарева (11), Криволапова (8), Пиляева (8), Линникова (7), Ирхина (2), Король, Пузикова.
«Металлург»: Адащик (22), Голякова (18), Давыдова (11), Польникова (6), Гайдукова (3), Мишина (2), Телегина (2), Коробейщикова, Мордвинцева, Лавренова.
Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):
Мария Адащик («Металлург»)
В очередной раз проявила свои лидерские качества. Набрала 22 очка, став самым результативным игроком матча. В ее активе также 8 передач, 5 перехватов и 3 подбора.
Яна Голякова («Металлург»)
Практически не уходила с площадки, проведя аж 38 минут! За это время набрала 18 очков и сделала 7 подборов.
Анжелика Шишмарева («Спартак»)
Один из лидеров подмосковного клуба сделала дабл-дабл: 11 очков и 11 подборов. Но не самая хорошая статистика процента попадания с игры, реализовала лишь 5 бросков из 11.
Повторный поединок команд, прошедший на следующий день, получился уже не столь зрелищным и насыщенным на события. В нем хозяйки площадки уже в стартовом периоде показали, что не намерены давать соперницам шанс. Еще больше упрочили свое преимущество хозяйки площадки во втором периоде. Как итог — 44:29 после первой половины игры.
Не так активны были сегодня, 1 декабря, лидеры магнитогорской команды. По всей видимости, предыдущий матч отнял у них слишком много сил. Зато проявили себя девушки, которые до этого находились в тени. Так, 13 очков набрала Анастасия Мордвинцева, 11 баллов в активе Виктории Давыдовой.
Отметим, что руководила «Металлургом» на тренерской скамейке играющий тренер Зарина Хапиева. Наставник команды Сергей Тюрин вынужден был остаться в Магнитогорске и на выезд в Чебоксары и Ногинск не поехал. Возможно, его отсутствие повлияло на игру и результат команды. 84:59 — более чем убедительная победа «Спартака».
1 декабря. «Спартак» (Ногинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 84:59 (22:15, 22:14, 17:12, 23:18).
«Спартак»: Коротыгина (21), Криволапова (14), Пиляева (10), Шишмарева (8), Король (8), Горшечникова (7), Пузикова (5), Линникова (4), Лыхо (2), Калестру (2), Скороходова (2), Ирхина (1).
«Металлург»: Адащик (14), Мордвинцева (13), Давыдова (11), Голякова (9), Лавренова (4), Польникова (4), Фандеева (2), Телегина (2), Мишина, Хипиева, Гайдукова, Коробейщикова.
Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):
Евгения Коротыгина («Спартак»)
Стала самым результативным игроком матча, причем провела не так много времени на площадке — лишь 21 минуту. В ее активе 21 очко, при этом показала хорошую реализацию бросков с игры: 6/9.
Марина Криволапова («Спартак»)
Опытная спортсменка успевала везде: и атаки завершала, и успевала помогать команде в обороне. Набрала 14 очков, сделала 8 подборов и 5 перехватов.
Анастасия Мордвинцева («Металлург»)
Нельзя сказать, что провела очень уж хороший матч, но выделялась на общем фоне. Для нее 13 очков, 3 подбора и 3 передачи — весьма неплохо.
Впереди у девушек из «Металлурга» еще два гостевых поединка: 14 и 15 декабря им предстоит сыграть в Омске с дублем клуба «Нефтяник-Титан».
Фото: пресс-служба ЖБК «Спартак» (Ногинск).
Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).