Баскетбольный клуб «Металлург-Челбаскет» возглавил Владимир Емельянов

Помогать руководить командой ему будет Антон Кохельников

Баскетбольный клуб «Металлург-Челбаскет» сформировал тренерский штаб на сезон-2024/2025. Руководить созданной в этом году командой будет Владимир Емельянов, известный по работе в клубе «Челбаскет». Его помощником стал известный в прошлом баскетболист Антон Кохельников. В предстоящем сезоне команде предстоит дебютировать в Высшей лиге чемпионата России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сформированная в этом межсезонье баскетбольная команда будет состоять из молодых и перспективных игроков из Челябинской области. Ее задача — готовить кадровый резерв для главных команд Магнитогорска и Челябинска, то есть «Металлурга» и «Челбаскета». Главным ее тренером назначен Владимир Емельянов.

Специалист известен по успешной работе с региональными студенческими сборными, а в сезоне-2022/2023 Владимир Емельянов вошел в тренерский штаб «Челбаскета», вместе с которым завоевал серебряные медали Высшей лиги. Его помощником стал экс-игрок клубов «Металлург-Университет» (Магнитогорск), «Динамо-Теплострой» (Челябинск), «Купол-Родники» (Ижевск), «Нефтехимик» (Тобольск) Антон Кохельников. Будучи игроком, он не раз становился призером чемпионата Суперлиги, в том числе брал и золото турнира в 2008 году.

Отметим, что уже примерно вырисовываются контуры команды и игроки, которые будут за нее выступать. На сегодняшний день, 31 июля, БК «Металлург-Университет» объявил о подписании контрактов с 10 игроками. Все они являются воспитанниками челябинского и магнитогорского баскетбола. Среди них Никита Грабарев, Сергей Павленко, Наум Чехлань и Кирилл Епанов, выступавшие ранее в системе клуба «Челбаскет».

БК «Металлург-Челбаскет». Состав команды на сезон-2024/2025 (по состоянию на 31 июля):

Разыгрывающие: Никита Грабарев, Иван Егоров, Александр Гудыма.

Атакующие защитники: Сергей Павленко, Семен Хоменко.

Легкие форварды: Наум Чехлань.

Тяжелые форварды: Роман Крюков, Василий Архипов.

Центровые: Кирилл Епанов, Александр Пуйда.

Отметим, что все вышеперечисленные — молодые игроки, на перспективу. Исключение составляют разве что Роман Крюков (27 лет) и Кирилл Епанов (31 год). Последний и вовсе является символом «Челбаскета», любимцем челябинских любителей баскетбола. Он провел несколько ярких сезонов за «Победную стаю».

Напомним, что накануне РФБ утвердила состав участников чемпионата России сезона-2024/2025 во всех трех дивизионах. В Высшей лиге выступят 10 команд, в том числе и «Металлург-Челбаскет».