РФБ утвердила состав участников чемпионата России сезона‑2024/2025

В турнирах примут участие пять баскетбольных команд из Челябинской области

В баскетбольном сезоне-2024/2025 в чемпионате России примут участие пять команд из Челябинской области. Они будут представлены в Суперлиге и Высшей лиге. Дебютантами турнира станут женская команда «Металлург» из Магнитогорска, а также мужской коллектив «Металлург-Челбаскет». Российская федерация баскетбола утвердила состав участников чемпионата России сезона-2024/2025. Рассказываем, как выглядит структура турниров.

В чемпионате России по баскетболу среди женских команд в сезоне-2024/2025 выступят 34 команды. При этом в элитном дивизионе турнира, Премьер-лиге, будут представлены 12 коллективов, по 11 клубов стартуют в Суперлиге и Высшей лиге чемпионата страны.

Две команды из Челябинской области заявлены в Высшей лиге. Так, в новом сезоне здесь выступят «Славянка-ЧКПЗ» и «Металлург». Причем для девушек из Магнитогорска это будет дебют в турнире. Отметим, что в Кубке России выступят 28 команд. Среди участников и два южноуральских клуба. Они же заявлены и на первенстве ДЮБЛ.

Мужской чемпионат России по баскетболу также пройдет в трех лигах. В общей сложности в нем выступят 37 клубов. В высшем эшелоне сыграют 11 команд. Многочисленным получится турнир в Суперлиге — в борьбу за трофей вступят 16 команд. Здесь представлены и два южноуральских коллектива — «Челбаскет» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск).

В новом сезоне получила профессиональный статус еще одна южноуральская команда. «Металлург-Челбаскет» (Челябинская область) выступит в Высшей лиге. Причем базироваться клуб будет в Магнитогорске, а выступать в нем будут перспективные и молодые ребята со всего региона. Добавим, что «Челбаскет» и «Металлург» сразятся и в Кубке России, заявляют они свои команды и в первенство ДЮБЛ среди юниоров.

Календарь матчей во всех лигах чемпионата России сезона-2024/2025 еще не утвержден. Планируется, что он стартует в сентябре-октябре.

Фото: официальные сайты клубов ПБК ЦСКА, «УГМК», «Спартак-СПБ», «Челбаскет», «Славянка», «Металлург»

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)

