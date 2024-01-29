Баскетбольный клуб «Челбаскет» заключил контракт с форвардом Георгием Пилипчуком

22-летний игрок в текущем сезоне выступал за «Динамо» из Владивостока

В баскетбольном клубе «Челбаскет» будет выступать форвард Георгий Пилипчук. Молодой и перспективный игрок заключил контракт с южноуральской командой до конца сезона-2023/24 и сможет дебютировать за новый клуб уже в ближайшем матче чемпионата Суперлиги, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Баскетболист является воспитанником клуба «Спартак-Приморье» из Владивостока, но имеет опыт выступлений в системе подмосковной команды «Химки», в составе которой выступал в Суперлиге и Единой молодежной лиге ВТБ, а также в казанском клубе «Уникс-2». Последние два сезона Георгий Пилипчук защищал цвета родного владивостокского «Динамо», однако в дальневосточном клубе имел немного игровой практики.

«Георгий — амбициозный и мотивированный парень. Чувствуется энергетика от его работы на тренировках. Надеемся, он поможет нам в предстоящих играх и проявит себя с лучшей стороны. Хочу поблагодарить руководство и менеджмент челябинского клуба за оперативную работу», — сообщил главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Горев.

Новобранец клуба уже прибыл в Челябинск и успел провести с партнерами по команде несколько тренировок. Он может дебютировать за «Челбаскет» уже в ближайшем матче, который состоится 2 февраля. На домашней площадке южноуральцы сыграют с еще одним дебютантом Суперлиги — «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону.

«Новость о том, что я переезжаю на новое место работы в Челябинск, стала для меня неожиданной. Все произошло так быстро, я был немного растерян. Но все волнения ушли по прилете в Челябинск. Команда меня хорошо приняла, постараюсь приложить максимум усилий, чтобы помочь клубу успешно выступить в Суперлиге», — сказал Георгий Пилипчук пресс-службе «Челбаскета».

Напомним, что ранее состав челябинского клуба пополнил воспитанник столичного ЦСКА Даниил Кирилюк. На текущий момент «Челбаскет» занимает 14-е место в Фонбет чемпионате России — Суперлиге. После 21 сыгранного матча в активе команды 7 побед при 14 поражениях. В ближайшей игре подопечные Евгения Горева сыграют дома с ростовским «БАРС-РГЭУ».