Клуб «Челбаскет» практически потерял шансы выйти в плей-офф в баскетбольной Суперлиге

Челябинская команда уступила БК «Новосибирск» со счетом 59:62

Баскетбольный клуб «Челбаскет» практически потерял шансы выйти в плей-офф в баскетбольной Суперлиге. Сегодня, 26 февраля, челябинцы в драматичном поединке уступили на своей площадке БК «Новосибирск» со счетом 59:62. В последней атаке мог сравнять счет Дмитрий Злобин, однако его дальний трехочковый бросок цели не достиг, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На финише баскетбольной Суперлиги турнирная ситуация сложилась таким образом, что в борьбе за путевку в плей-офф челябинцам очки терять было нельзя. Хотя подопечные Евгения Горева и расположились на 13-й строчке в чемпионате, но они не потеряли шансов попасть в восьмерку сильнейших — уж слишком плотная борьба в середине турнирной таблицы. Поэтому в поединке с БК «Новосибирск» наша команда не имела права проигрывать.

Однако по уже сложившейся традиции начало матча осталось не за «Челбаскетом». Стартовый отрезок наша команда проиграла со счетом 4:9. Но парни не стушевались и ответили мощным спуртом, выдав отрезок 9:0. Лидерские качества взял на себя атакующий защитник «Победной стаи» Иван Евстигнеев: две его результативные «трешки» и еще один дальний двухочковый выстрел помогли челябинцам выйти вперед, а первый отрезок выиграть с минимальным перевесом в счете — 18:17.

Хороший процент реализации бросков, по всей видимости, сыграл злую шутку с игроками «Челбаскета». Их уверенность переросла в самоуверенность и как результат — сбился прицел. Ребята стали бросать из неудобных позиций, а это ни к чему хорошему не привело. Справедливости ради, вынуждали их это делать гости, которые стали плотней с оппонентами действовать в обороне. Не прошло и полутора минут, а сибиряки уже вели в счете в 3 мяча.

Впрочем, все это не отменяет одного факта: на площадке играли две абсолютно равные по классу команды. Исход этого противостояния могли решить два фактора: а) игра лидеров команд в решающие минуты матча, б) сумеют ли игроки сохранить концентрацию и допустить меньше невынужденных ошибок. На большой перерыв команды ушли при счете 29:28. И вновь благодаря Ивану Евстигнееву, поймавшему кураж: 15 очков при 100-процентной реализации «трешек» — очень солидные статистические показатели игрока.

В третьем отрезке матча можно только посочувствовать зрителям. На площадке шла абсолютно равная игра, державшая в напряжении всех. В таком валидольном поединке непросто пришлось и самим баскетболистам: они стали осторожничать, стараться доводить свои атаки до верного. В какой-то момент ребята стали заигрываться и допускать много ошибок. 44:45 теперь уже в пользу гостей перед заключительным периодом.

Некоторое время команды не давали друг другу уйти в отрыв и в четвертом периоде. И все же к его середине гости создали себе небольшой задел в счете (46:52). Надо отдать должное челябинцам, они не опустили руки. Но очень уж не вовремя у сибиряков стали залетать сумасшедшие броски с разных дистанций. И даже при этом «Челбаскет» мог рассчитывать на положительный результат. Однако в концовке не лучшим образом сыграл в атаке. Увы — 54:60 не в нашу пользу.

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26 февраля. «Челбаскет» (Челябинск) — БК «Новосибирск» — 59:62 (18:17, 11:11, 15:17, 15:17).

«Челбаскет»: Евстигнеев (20), Нелюбов (14), Михалев (9), Злобин (8), Кочергин (2), Кольцов (2), Якунин (2), Пилипчук (1), Кирилюк (1), Новиков (0), Перцев (0), Борисов (0).

БК «Новосибирск»: Туманов (15), Дыбовский (12), Петрович (11), Корбин (7), Баландин (5), Макиев (4), Кирдячкин (4), Тоноян (2), Ершов (2), Тукманов (0).





В следующем матче БК «Челбаскет» на своей площадке сыграет 29 февраля с БК «Барнаул». Начало — в 19:00. На финише регулярного чемпионата нашей команде также осталось провести также три гостевых поединка с клубами «Темп-СУМЗ», «Университетом-Югрой» и «Химками».