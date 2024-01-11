Баскетбольный клуб «Челбаскет» приобрел игрока у московского ЦСКА

Центровой Даниил Кирилюк будет выступать в Челябинске до конца сезона‑2023/24

Состав баскетбольного клуба «Челбаскет» усилил центровой из «дубля» московского ЦСКА Даниил Кирилюк. Контракт с игроком подписан до конца сезона-2023/24. Новобранец челябинской команды два года выступал за ЦСКА-2, а также имеет опыт выступлений в составе молодежной сборной России среди игроков до 18 лет, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Новобранец «Челбаскета» уже присоединился к команде и провел первые тренировки в рядах «победной стаи». Практически всю свою профессиональную карьеру Даниил провел в молодежных командах «Химок» и ЦСКА. В текущем чемпионате Суперлиги он провел за «дубль» армейцев 18 матчей, в которых в среднем набирал по 4,9 очка. У него хороший процент попадания с игры (46,8%), а также с трехочковой линии (37,5%).

«Это молодой, но уже опытный игрок. Высокий центровой с хорошим броском, который добавит вариативности нашей команде в нападении. Мы надеемся, что этот игрок усилит позиции нашей команды под кольцом и добавит агрессии в защите», — считает спортивный директор БК «Челбаскет» Максим Перцев.

В штабе челябинского клуба добавили, что дебютировать за «Челбаскет» Даниил Кирилюк может уже в эту субботу: 13 января в чемпионате Суперлиги южноуральцы принимают на своей площадке БК «Тамбов». Игра пройдет во Дворце пионеров и школьников имени Крупской. Начало в 17:00.

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