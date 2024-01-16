Баскетбольный клуб «Челбаскет» выиграл у аутсайдера Суперлиги

Челябинская команда вырвала победу у курских «Русичей» — 71:69

В чемпионате российской Суперлиги клуб «Челбаскет» одержал непростую победу над аутсайдером турнира командой «Русичи» со счетом 71:69. Победу челябинцам принес точный бросок Павла Кольцова на последних секундах матча. Южноуральский клуб одержал шестую победу в чемпионате, но продолжает оставаться в арьергарде турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Команды уже встречались между собой в текущем розыгрыше Суперлиги. В матче первого круга в Курске челябинский коллектив не испытал проблем с соперником, выиграв со счетом 105:76. Вообще «Русичам» не позавидуешь: перед новым поединком с «Челбаскетом» команда из Курска сыграла 18 матчей и во всех (!) потерпела поражения. Разумеется, с такими показателями она осела на дне турнирной таблицы.

Но рассчитывать на легкую прогулку в матче с аутсайдером не приходилось. Дело в том, что «Челбаскет» выступает в Суперлиге неровно. И испытывает очевидные проблемы в создании игры. Это наглядно показал и прошедший матч.

В который уже раз в нынешнем сезоне игроки челябинского клуба «проспали» дебют игры. Завалив несколько своих атак, «Челбаскет» дал шанс соперникам поверить в себя. Тот этого как будто ждал. «Русичам» удалось совершить несколько точных дальних выстрелов и повести в счете. Им удалось сохранить достигнутое преимущество и завершить первый период в свою пользу — 23:18.

Во втором отрезке матча челябинцы снова провалились. Долгое время они уступали в счете в 10—12 очков. И лишь перед большим перерывом сумели наладить игру в обороне и сократить разрыв до минимума благодаря точному трехочковому попаданию в исполнении Ивана Нелюбова — 40:42.

В третьей четверти на площадке шла равная и упорная борьба. Уже в дебюте хозяева площадки впервые в матче вышли вперед в счете. Правда, ненадолго. Стало очевидно, что исход противостояния решится в заключительном периоде. В нем удача могла улыбнуться любой из команд. Однако концовку собраннее провели игроки «Челбаскета». Им удалось нейтрализовать атаку соперника, а в последней атаке завершить все в свою пользу.

В критический момент взял игру на себя разыгрывающий челябинского клуба Павел Кольцов. Он не стал изобретать велосипед и придумывать различные варианты развития атаки: взял мяч, протащил его через всю площадку, потянул время и в нужный момент бросил. К счастью, его бросок был точен — 71:69.

Баскетбол. Фонбет Чемпионат России — Суперлига. 16 января.

«Челбаскет» (Челябинск) — «Русичи» (Курск) — 71:69 (18:23, 22:19, 14:13, 17:14).

«Челбаскет»: Евстигнеев (17), Кирилюк (12), Михалев (10), Новиков (9), Кольцов (9), Нелюбов (6), Перцев (3), Якунин (3), Злобин (2), Тихонин (0), Борисов (0).

«Русичи»: Денисов (16), Ковалев (11), Кузьмин (9), Рублев (8), Ермолович (7), Грашкин (6), Казюлин (5), Цыбиков (5), Подобедов (2), Соловьев (0).

Впереди подопечных Евгения Горева ждут два гостевых поединка. Первый соперник — БК «Иркут», с которым наша команда сыграет 20 января.