Баскетбольный клуб «Челбаскет» победил в матче дебютантов Суперлиги

Челябинская команда выиграла у «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону со счетом 57:55

Сегодня, 2 февраля, в чемпионате баскетбольной Суперлиги встретились дебютанты турнира. Клуб «Челбаскет» в непростом и равном поединке вырвал победу у ростовской команды «БАРС-РГЭУ» со счетом 57:55. Самым результативным игроком у челябинцев стал Павел Новиков, набравший 16 очков, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В который уже раз в этом сезоне «Челбаскет» провалил стартовый отрезок матча. В чем здесь причина — предмет отдельного разговора. Однако факт остается фактом: челябинский клуб снова дал возможность соперникам повести в счете. И можно было бы понять, если такое развитие событий происходило в гостевых поединках. Но позволять вытворять такие вольности соперникам на своем паркете...

То ли у ребят чрезмерная мотивация и желание показать себя с лучшей стороны (а это порой вредит), то ли явный «недонастрой» (хотя вряд ли такой фактор имеет место быть), но «Челбаскет» проиграл первый период в 5 очков, набрав лишь 11 баллов.

Второй период прошел примерно по схожему сценарию. Гости вели в счете, хозяева безуспешно пытались их догнать. Но, по крайней мере, преимущество в счете ростовчан перестало расти. Но обнаружилась другая проблема у «Челбаскета», точнее две. Первая — плохая игра на подборе. Вторая — неудачные действия в позиционном нападении.

Несколько точных дальних выстрелов в исполнении Павла Кольцова «вернули» команду в игру. Хорошо вышел со скамейки запасных Павел Новиков. Несколько его удачных действий позволили «Челбаскету» сохранить статус-кво по итогам второго периода — 30:36 не в нашу пользу.

Перерыв пошел челябинцам на пользу. Не прошло и трех минут, как подопечные Евгения Горева не только сократили отставание в «-6», но и вышли вперед — 37:36. Опытные «барсы» во главе с неувядающим Дмитрием Флисом пришли в себя не сразу. «Старая гвардия» гостей зацепилась за матч и вышла-таки вперед перед заключительным отрезком матча — 45:46.

В нем долгое время игра шла «на качелях». Исход противостояния решался в концовке. В ней за минуту до финальной сирены хозяева площадки вели «+2». Реализовать свою атаку им не удалось. У гостей была возможность уйти от поражения, однако им не хватило 4 секунд, чтобы довести атаку до точного броска.

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2 февраля, Челябинск. ДПиШ им. Н. Крупской.

«Челбаскет» (Челябинск) — «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — 57:55 (11:17, 19:19, 15:10, 12:9).

«Челбаскет»: Новиков (16), Кольцов (9), Михалев (7), Евстигнеев (7), Кочергин (6), Кирилюк (5), Нелюбов (4), Злобин (2), Пилипчук (1), Перцев (0), Якунин (0).

«БАРС-РГЭУ»: Григорьев (18), Флис (14), Ткаченко (6), Лидяев (6), Нестеров (5), Маринин (2), Гусак (2), Красногор (2).

В следующем матче «Челбаскет» сыграет дома 5 февраля с командой «СШОР-Локомотив-Кубань» из Краснодара.