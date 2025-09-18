Команды «Славянка-ЧКПЗ» и «Металлург» выбыли из розыгрыша Кубка России

Два южноуральских баскетбольных клуба не справились с юниорками из «УГМК»

Две женские баскетбольные команды Челябинской области неудачно выступили в отборочном раунде Кубка России. «Славянка-ЧКПЗ» и «Металлург» завершили свое выступление в турнире, уступив дорогу в следующую стадию клубу Суперлиги «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга. Но есть и позитивные моменты в игре двух наших южноуральских команд. Рассказываем, почему у них не все так плохо перед стартом сезона в Высшей лиге.

Так уж случилось, что групповой этап Кубка Берлина (он является отбором в основную сетку Кубка России) открывало южноуральское дерби. Жаль, что слепой жребий получился таким. Было бы здорово, если бы «Славянка-ЧКПЗ» и «Металлург» закрывали турнир. А еще лучше, чтобы в их противостоянии и определилась команда, которая отправится в «Финал четырех» турнира.

Но что есть, то есть. Зато челябинская и магнитогорская команды задали тон всему турниру. Их поединок стал его украшением. Особенно его концовка, в которой и определился победитель. «Славянка-ЧКПЗ» была очень близка к успеху, но умудрилась проиграть выигранный матч.

В критический момент дрогнула рука при пробитии штрафных у Даяны Эрнандес. Соперницы провели атаку, в которой практически с финальной сиреной забросила «трешку»... Ксения Васильева. Да-да, та самая, которая еще в прошлом сезоне защищала цвета челябинской команды. Именно она и принесла победу своему новому клубу.

Что касается Даяны, то она стала лучшим игроком турнира в составе челябинской команды. Опытная спортсменка доказала, что не зря провела пару сезонов в российской Премьер-лиге. Ее мастерство никуда не делось и после рождения дочки она вновь в строю, сможет принести пользу «Славянке-ЧКПЗ» в Высшей лиге.

Другие новички челябинского клуба пока скромничают и редко берут игру на себя. Возможно, им понадобится еще какое-то время на то, чтобы адаптироваться к коллективу. Могла ли «Славянка-ЧКПЗ» выступить лучше? Конечно же да! В каждом из трех матчей она уступала соперникам в борьбе. Кроме того, пропускала матчи из-за травмы Полина Катлинская, получила повреждение Валерия Кортунова.

Впрочем, даже имеющимися ресурсами подопечные Евгения Рыжкова с закрытыми глазами должны были побеждать у дубля красноярского «Енисея». Челябинки выше классом, у них лучше подбор исполнителей. Но матч с сибирячками им явно не удался, мяч не летел в кольцо, проиграли девушки борьбу под щитом...

Очевидно, что у тренерского штаба «Славянки-ЧКПЗ» много работы. И к началу чемпионата в Высшей лиге команда еще не будет готова показывать свою лучшую игру. Рискну предположить, что наберет ход челябинский коллектив спустя два-три месяца после начала «регулярки». Может быть, это и к лучшему, если учесть, что главная борьба за титул начнется уже после Нового года, в серии плей-офф.

Магнитогорский «Металлург» к старту сезона-2025/2026 готов лучше. Да, Максиму Синельникову тоже необходимо какое-то время, чтобы подкрутить винтики в механизме игры команды. Но у него есть очевидное преимущество перед коллегой из Челябинска — в межсезонье магнитогорский коллектив заметно укрепился, в том числе и опытными игроками, а им требуется меньше времени на раскачку.

Хорошо влилась в коллектив все та же Ксения Васильева (она стала самым результативным игроком команды), Виктория Дорофеева, Юлия Стефановская, Дарья Андрюшкина... А ведь остались в «Металлурге» и забивные Мария Адащик с Дарьей Аникиной.

На челябинском паркете у лидеров магнитогорской команды были провалы. Да и в целом игра пока не выглядит монолитной и целостной. Очевидно, что потенциал «Металлурга» гораздо выше, у клуба есть резервы для усиления игры. И это делает его одним из фаворитов в борьбе за чемпионство в Высшей лиге.

Кубок Д. Я. Берлина. Отборочный этап. Группа «Г». Итоговое положение команд:

1. «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — 6 очков.

2. «Металлург» (Магнитогорск) — 5 очков.

3. «Енисей-2» (Красноярск) — 4 очка.

4. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 3 очка.

Ждем старта сезона! А откроет его... южноуральское дерби — 12 октября в Магнитогорске сыграют «Металлург» и «Славянка-ЧКПЗ». Их матчи между собой наверняка станут украшением всего чемпионата Высшей лиги.

Фото: пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)