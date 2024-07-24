Баскетбольный клуб «Челбаскет» приглашает специалистов в свою команду

Челябинский коллектив планирует расширить штат сотрудников

Челябинский баскетбольный клуб набирает в свой штат специалистов из разных отраслей, которые могут помочь в развитии команды. Штаб «Челбаскета» приглашает в гости всех желающих 30 июля на HR-день. Потенциальные работники смогут познакомиться с сотрудниками клуба, рассказать о себе и в перспективе стать частью баскетбольной команды, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

В челябинском клубе хотят познакомиться с амбициозными и ответственными специалистами, которые любят спорт и готовы работать на совместный крутой результат. Требований к потенциальным кандидатам нет. Штаб «Челбаскета» приглашает в гости всех желающих попробовать себя в работе в дружном коллективе. А еще просит заранее заполнить небольшую заявку по ссылке.

«Нам интересны спортивные менеджеры, начальники команд, спортивные врачи, технические специалисты, специалисты по маркетингу, event-менеджеры, SMM-специалисты, видеографы, монтажеры, а также все творческие ребята: комментаторы, ведущие, руководители танцевальных и вокальных коллективов», — сообщают в штабе команды.

Познакомиться с работой в баскетбольной команде можно 30 июля. В этот день «Челбаскет» проводит день открытых дверей. Мероприятие состоится в «БаскетДоме» в 18:00 (ул. Витебская, 2; 5-й этаж).