Баскетбольный клуб «Челбаскет» разобрался с питерским «Зенитом» в Суперлиге

Челябинская команда выиграла со счетом 65:58, одержав третью победу подряд в турнире

В баскетбольной Суперлиге с каждым матчем все уверенней играет клуб «Челбаскет». Команда преодолела кризис в игре, связанный с травмами игроков — сегодня, 3 февраля, подопечные Михаила Терехова одержали третью победу подряд в чемпионате, оказавшись сильнее дубля питерского «Зенита» — 65:58. Южноуральцы еще прочнее закрепились в зоне плей-офф турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Поединок с молодой и амбициозной питерской командой не сулил легкой прогулки для челябинцев. «Зенит-2» держался в тройке лидеров, а несколько его игроков на заметке у тренеров молодежной сборной страны. Парням есть кому и что доказывать, поэтому и выступают так уверенно во втором по значимости клубном турнире в России.

Здорово молодые ребята из Санкт-Петербурга начали и матч в Челябинске, захватив инициативу с первых же минут. Главным образом они вели в счете благодаря цепкой и агрессивной игрой в защите. Игроки «Челбаскета» в простых ситуациях теряли матч, вынуждены были делать неподготовленные броски с неудобных позиций. Им понадобилось некоторое время на то, чтобы привыкнуть к такой игре оппонента.

Первый период «Челбаскет» проиграл со счетом 14:18. И тем самым себя только разозлил. Во второй четверти на паркет как будто вышла совсем другая команда: быстрая и злая, агрессивная и мощная. Не прошло и трех минут, как челябинцы уже вели в счете 21:18. К тому же питерцы умудрились нахватать 5 фолов. Преимущество в счете стало расти. В итоге 29:10 во втором периоде и общий счет 43:28 — солидный запас на вторую половину матча.

Баскетболисты «Зенита-2» освоились после такого нокдауна, стали чуть сокращать разрыв в счете. Но в целом хозяева площадки контролировали ход матча, держали соперника на удобном для себя расстоянии. Последние две минуты игры, по сути, превратились в формальность. Гости сохраняли лишь теоретические шансы спасти матч.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

3 февраля. «Челбаскет» (Челябинск) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 65:58 (14:18, 29:10, 13:18, 9:12).

«Челбаскет»: Лавников (13), Эрнандес-Зиненко (11), Стубеда (9), Незванкин (9), Третьяк (7), Туманов (6), Борисов (5), Топтунов (3), Печенджиян (2), Подобедов.

«Зенит-2»: Дулкай (11), Аксенов (11), Кривых (8), Прокопенко (8), Ходорич (7), Абдул (7), Евстафьев (2), Родионов (2), Самухин (2), Ахмедов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Вадим Стубеда («Челбаскет»)

Возможно, это был лучший матч центрового в челябинском клубе. Пусть и набрал лишь 9 очков, но провел огромный объем работы. Сделал 12 подборов, прекрасно сыграл в защите.

Дарол Эрнандес-Зиненко («Челбаскет»)

Впервые в сезоне набрал +10 очков за команду. Как и предыдущий герой, также сыграл очень полезно и продуктивно в обороне. Возможно, следует смелее действовать в атаке — и тогда эффективность игрока значительно возрастет.

Даниил Аксенов («Зенит-2»)

11 очков, 5 подборов и 6 передач — очень даже неплохо для игрока в не самом результативном матча. Был в составе питерцев одним из лучших.

«Челбаскет» одержал третью победу подряд в Суперлиге. И в следующем матче примет на своей площадке 5 февраля грозненское «Динамо». Соперник наряду с магнитогорским «Металлургом» замыкает турнирную таблицу. Но недооценивать его не стоит: южане одержали три победы кряду. Причем, выиграли у лидера турнира «Темп-СУМЗ», а в предыдущем матче разгромили магнитогорцев на их же площадке.

Фото: пресс-служба БК «Челбаскет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).