Клуб «Челбаскет» в драматичном матче вырвал победу у дубля ЦСКА

Челябинская баскетбольная команда в овертайме выиграла у столичных армейцев в Суперлиге

Баскетбольный клуб «Челбаскет» завершил гостевую серию матчей в Суперлиге яркой победой над дублем столичного ЦСКА-2. Челябинцы в драматичном поединке выиграли в овертайме со счетом 89:83. Главный тренер «Челбаскета» Михаил Терехов после матча посоветовал своим подопечным играть с соперниками уровня «Чикаго Буллз», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В матче первого круга южноуральцы выиграли у армейцев на своей площадке — 76:73. Но то была пиррова победа. Дело в том, что в других поединках челябинцы чередовали выигрыши с поражениями, а ЦСКА-2 практически не допускал ошибок, забравшись на второе место в турнирной таблице чемпионата. Очевидно, что в Москве матч мог стать непростым для обеих команд.

Так и вышло. Большую часть матча на площадке шла равная игра, очко в очко. Соперники не давали друг другу создать преимущество, оно не превышало 10 очков. Первая половина игры прошла с небольшим преимуществом армейцев. Они ее выиграли — 33:29.

В третьем отрезке игры челябинцы впервые повели в счете. Сделали они это во многом благодаря снайперским качествам Александра Лавникова и Руслана Туманова. Эти два баскетболиста взяли на себя роль лидеров команды.

Увы, но сохранить преимущество «Челбаскет» не смог. Молодые игроки ЦСКА-2 во главе с Ильей Ермаковым выровняли положение. Игрок юниорской сборной России «зарешал» в концовке, переведя игру в овертайм. В нем в нужный момент челябинцы забили пару «трешек», которые и позволили команде одержать победу.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

28 января. ЦСКА-2 (Москва) — «Челбаскет» (Челябинск) — 83:89 от (17:17, 16:12, 21:29, 19:15, 10:16).

ЦСКА-2: Зайцев (21), Ермаков (13), Ширинкин (12), Евсеев (11), Абрамов (8), Петухов (7), Никонов (6), Ильвовский (2), Копанцев (2), Садиков (1), Печкин, Лавренов.

«Челбаскет»: Топтунов (18), Лавников (17), Незванкин (17), Туманов (10), Эрнандес-Зиненко (6), Третьяк (6), Печенджиян (6), Стубеда (5), Подобедов (4), Якунин, Борисов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Лавников («Челбаскет»)

Тяжелый матч для тяжелого форварда челябинского клуба. Поначалу был бодр и свеж, но к концу очень сильно подсел физически. Ему выпала очень большая нагрузка в этом гостевом выезде.

Иван Зайцев (ЦСКА-2)

Был лучшим в составе армейского клуба. Хотя не обошлось и без срывов: в середине матча ушел в тень после череды промахов.

Андрей Топтунов («Челбаскет»)

Добавлял в игре по ходу матча, особенно хорошо сыграл в концовке. В итоге стал самым результативным в челябинской команде, набрав 18 очков.

Челябинцы возвращаются домой, где будут готовиться к двум домашним поединкам. «Победной стае» предстоит сыграть с «Зенитом-2» (3 февраля) и «Динамо» из Грозного (6 февраля).

Фото: пресс-служба БК ЦСКА (Москва).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».