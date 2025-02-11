Баскетбольный клуб «Челбаскет» вернул в свои ряды форварда Даниила Кочергина

Текущий сезон экс‑игрок челябинской команды начинал в БК «Новосибирск»

В баскетбольном клубе «Челбаскет» снова будет выступать высокорослый форвард Даниил Кочергин. Руководство команды приняло решение вернуть игрока, с которым рассталось по окончании сезона-2023/2024. В текущем чемпионате баскетболист играл за БК «Новосибирск». В ближайшем матче Суперлиги Даниил Кочергин сможет выйти в форме «Челбаскета», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Даниил Кочергин пополнил состав «победной стаи» в июле 2023 года. Штаб «Челбаскета» приобрел игрока у клуба «МБА-МАИ». Форвард провел в челябинском клубе полноценный сезон, став одним из любимцев болельщиков.

Однако его статистические показатели получились не самыми хорошими. В 35 матчах Суперлиги Даниил Кочергин проводил в среднем около 22 минут на площадке, набирая 6,6 очка. По окончании сезона-2023/2024 штаб «Челбаскета» объявил о расставании с игроком.

Текущий сезон Даниил Кочергин начинал в БК «Новосибирск», где его статистика еще немного упала. В 25 матчах его средние показатели такие: 18 минут — 4,6 очка за игру.

«Я дома! Спасибо руководству и тренерскому штабу за возможность вновь выступать в Челябинске. С нетерпением жду встречи с болельщиками и сделаю все возможное, чтобы достичь вместе с командой наивысших результатов», — прокомментировал возвращение в «Челбаскет» Даниил Кочергин.

Напомним, что в чемпионате Суперлиги клуб «Челбаскет» сейчас занимает 8-е место в турнирной таблице. После 22 сыгранных матчей у команды 11 побед и 11 поражений. Команда пока еще входит в зону плей-офф, но ее позиции весьма шаткие. Уже завтра, 12 февраля, ей предстоит непростой гостевой поединок с подмосковными «Химками». Даниил Кочергин отправился на выездные матчи вместе с командой.