Баскетбольный клуб «Металлург» потерпел разгромное домашнее поражение в Суперлиге

Магнитогорская команда умудрилась уступить грозненскому «Динамо» со счетом 53:92

Худший матч в сезоне сыграли баскетболисты магнитогорского «Металлурга» в чемпионате Суперлиги. На домашней площадке южноуральская команда потерпела разгромное поражение от аутсайдера турнира грозненского «Динамо» со счетом 53:92. После этой неудачи «Металлург» опустился на последнее место в таблице первенства, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед этим матчем команды замыкали турнирную таблицу, занимая 15 и 16-е места. Фактор домашней площадке мог стать определяющим в исходе поединка. Кроме того, «Металлург» в случае победы мог подняться на одну строчку выше и приблизиться к зоне плей-офф. Увы, этим шансом он не воспользовался, проиграв по всем статьям грозненскому «Динамо».

Надо отдать должное гостям, они в последних матчах нашли свою игру, одержав две победы подряд. Причем, в предыдущем поединке они умудрились остановить лидера турнира — клуб «Темп-СУМЗ» из Ревды (80:73). По всей видимости, эти успехи придали ребятам из Грозного уверенности в себе. Потому что начали они поединок в Магнитогорске очень результативно.

«Динамовцы» выиграли первый период (26:13), увеличили преимущество во втором (22:12)... При счете 25:48 команды отправились на большой перерыв. Лидером атак гостей стал Игорь Каныгин, набравший 13 очков. При этом он реализовал все пять бросков с игры.

Вообще, грозненцы показали себя снайперской командой. За матч у них статистика реализации бросков получилась космической — 74,4% (29/39). У магнитогорцев выделять было некого. Все игроки (!) получили минус по коэффициенту эффективности в первой половине матча — редкий случай в баскетболе.

Практически не изменился сюжет матча и после перерыва. В какой-то момент показалось, что «Металлург» нашел свою игру, но это было на мгновение. Грозненцы продолжали играть в свое удовольствие, в конечном итоге к финальной сирене счет получился разгромным — 53:92!

«Сегодня у нас ничего не получилось. Соперник предложил жесткую и агрессивную защиту, у нас ребята «поплыли». Я не знаю, что произошло. Мы готовились к этому, знали как будет играть соперник. А такое впечатление, как будто сегодня играла мужская команда против женской. По-другому я это назвать не могу. Это ужас какой-то», — отметил в экспресс-интервью после матча главный тренер БК «Металлург» Максим Синельников.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

3 февраля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Грозный) — 53:92 (13:26, 12:22, 10:20, 18:24).

«Металлург»: Ремизов (10), Скрынник (7), Мышалов (7), Кольцов (7), Степанцов (6), Карванен (6), Джефферсон (4), Лютыч (2), Фещенко (2), Сарафанкин, Смолин.

«Динамо»: Каныгин (19), Кочергин (16), Заболотнев (14), Писарчук (10), Лиходей (9), Бондаренко (7), Мартынов (7), Числов (5), Комиссаров (5), Пичкуров, Колюшкин, Ищенко.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Игорь Каныгин («Динамо»)

19 очков и 8/9 реализации бросков с игры — классная статистика. Не промахивался и с линии штрафных.

Владимир Заболотнев («Динамо»)

Теневой лидер матча: набрал 14 очков, сделал 4 подбора, 3 передачи и 5 перехватов — впечатляет! Неудивительно, что у него самый высокий КПИ в матче среди всех игроков — 25 баллов.

Артем Кочергин («Динамо»)

Хорошо помог команде, выйдя со скамейки запасных. Набрал в итоге 16 очков за 22 минуты — достойно!

«Металлург» потерпел чувствительное домашнее поражение, которое может отразиться на психологическом состоянии игроков. Смогут ли они вернуть себе уверенность — покажет ближайший матч, который состоится в Магнитогорске уже 5 февраля. В гости пожалует один из лидеров чемпионата питерский «Зенит-2».

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).