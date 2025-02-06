Клуб «Челбаскет» потерпел обидное поражение в овертайме в Суперлиге

Челябинская команда в драматичном поединке уступила грозненскому «Динамо» — 90:97

Обидное поражение в чемпионате Суперлиги потерпели баскетболисты челябинского клуба «Челбаскет». На своей площадке они в овертайме уступили набравшему ход грозненскому «Динамо» — 90:97. Дебютанты турнира одержали уже четвертую победу подряд в чемпионате. Наша команда сохранила за собой место в зоне плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игроки «Челбаскета» подошли к поединку в хорошем настроении — команда одержала три победы подряд в Суперлиге, закрепившись в зоне плей-офф. Однако и их соперники тоже набрали хороший ход в турнире — дебютанты умудрились также выиграть три матча, причем в последнем из них разгромили «Металлург» в Магнитогорске — 92:53!

Игра команд получилась очень напряженной и нервной, с частой сменой лидерства. В первой половине уверенней действовали на площадке гости. Они завладели преимуществом, контролировали ход матча. Особенно преуспел в атаке у «бело-голубых» Максим Числов. В первой половине матча он реализовал 3 из 3 дальних трехочковых броска.

У «Челбаскета» же хромала реализация: лишь 31,6% попадания с игры (6/19). В какой-то момент гости вели в счете +10 очков. При счете 37:46 команды отправились на большой перерыв. Самыми результативными у хозяев стали Дарол Эрнандес-Зиненко, Вадим Стубеда и Дмитрий Незванкин, набравшие по 8 очков.

А вот во второй половине матча симпатичнее играли уже хозяева площадки. Наконец-то у челябинских ребят стало что-то получаться в атаке. Ближе к середине третьего периода «Челбаскет» сократил отставание в счете до минимума, а затем два классных результативных действия совершил Незванкин — сделал блок-шот, а потом и завершил атаку точной «трешкой». Благодаря ему челябинцы впервые в матче вышли вперед — 57:55.

Ключевой стал четвертый период. В нем долгое время сохранялись баскетбольные «качали» — то одна команда выходила вперед в счете, то другая. Драматичной получилась и концовка четверти: Андрей Топтунов в критический момент со второй попытки попал в кольцо с дальней дистанции и сделал счет 80:80 за 14 секунд до финальной сирены!

Игра перешла в овертайм. А там удача покинула игроков «Челбаскета». А может быть, и не хватило сил на то, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Грозненцы лучше начали овертайм, повели в счете и довели матч до победы.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

6 февраля. «Челбаскет» (Челябинск) — «Динамо» (Грозный) — 90:97 от (18:22, 19:24, 24:19, 19:15, 10:17).

«Челбаскет»: Незванкин (20), Топтунов (18), Эрнендес-Зиненко (14), Стубеда (11), Третьяк (9), Лавников (8), Туманов (6), Подобедов (4), Борисов, Печенджиян.

«Динамо»: Лиходей (18), Каныгин (15), Кочергин (14), Заболотнев (13), Числов (11), Комиссаров (10), Мартынов (8), Колюшкин (4), Бондаренко (2), Писарчук (2), Пичкуров.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Валерий Лиходей («Динамо»)

38-летний ветеран до сих пор в строю и способен «зажигать» на площадке. Набрал аж 18 очков и сделал 7 подборов. Помог своей команде в овертайме.

Дмитрий Незванкин («Челбаскет»)

Лучший игрок матча в составе челябинского клуба. Набрал 20 очков, забил 5 «трешек» (из 12), а еще умудрился сделать блок-шот. Жаль, его стараний не хватило «Челбаскету» для победы.

Игорь Каныгин («Динамо»)

В очередной раз проявил свои снайперские качества. Хорошая игра одного из лидеров «бело-голубых».

«Челбаскет» после этого поражения опустился на одну строчку в турнирной таблице. Но продолжает сохранять место в плей-офф, занимая 8-ю позицию. Впереди у подопечных Михаила Терехова два непростых поединка на выезде. Им предстоит сыграть с подмосковными «Химками» (12 февраля) и сургутским «Университетом-Югрой» (15 февраля).

Фото: пресс-служба БК «Челбаскет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).