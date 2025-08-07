Баскетбольный клуб «ЧБК» усилил позицию центрового Нэйтом Поллардом из США

Это последний новобранец челябинской команды перед стартом сезона в Суперлиге

Челябинский баскетбольный клуб совершил еще один громкий трансфер межсезонья, заключив контракт с центровым из США. За «ЧБК» будет выступать еще один легионер из дальнего зарубежья — Натаниель Поллардд — младший. Последние два года американец выступал в чемпионате Финляндии. Челябинский клуб завершил комплектование команды перед стартом сезона-2025/2026 в Суперлиге, сообщает пресс-служба «ЧБК».

Американец Натаниель Поллард — младший (Nathaniel Pollard Junior) начал играть в баскетбол в средней школе Вирджинии. На университетском уровне выступал за команды колледжа Восточной Аризоны и Университет Мэриленда на Восточном берегу (NCAA).

Однако последние два сезона баскетболист провел в командах чемпионата Финляндии. В 2024 году он дошел до полуфинала местной лиги, а в 2025-м стал финалистом турнира. Его статистика в прошлом сезоне: 38 игр, в среднем 11,7 очка, 9,5 подбора, 2,5 передачи, 1,6 перехвата и 1,2 блокшота за 25:10 минут. Нэйту Полларду 24 года, его рост — 200 сантиметров.

«Мы завершаем комплектование на предстоящий сезон подписанием второго американского легионера. Нэйт — нестандартный центровой: он относительно невысокого роста, но очень подвижный и с большим размахом рук. Поэтому он являлся лидером своих команд по подборам и блокшотам», — говорит спортивный директор «ЧБК» Сергей Доманов.

Отметим, что Нэйт Поллард — младший стал вторым американским легионером «ЧБК». Ранее контракт с командой подписал Кортез Эдвардс. Накануне штаб челябинского клуба объявил о ребрендинге и смене названия команды. Теперь она называется «ЧБК» вместо привычного болельщикам «Челбаскета».