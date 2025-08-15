В Челябинске в День города проведут баскетбольный турнир

В нем выступят две южноуральские команды, а также клубы из Ревды и Новосибирска

Стали известны участники предсезонного баскетбольного турнира в Челябинске. В День города за трофей будут биться четыре коллектива, в том числе и обновленный клуб «ЧБК». Помимо хозяев турнира на баскетбольном паркете сыграют команды из Магнитогорска, Новосибирска и Ревды, сообщает пресс-служба клуба «ЧБК».

Обновленный баскетбольный клуб «ЧБК» (экс-«Челбаскет») впервые предстанет перед большой аудиторией в официальных матчах 13 сентября. В этот день стартует предсезонный турнир в честь Дня города Челябинска. Откроет его полуфинальный поединок между командами «Темп-СУМЗ» vs БК «Новосибирск», а сразу по его окончании состоится презентация команды «ЧБК».

В первый день турнира состоится также второй полуфинал, в котором сыграют между собой в южноуральском дерби «ЧБК» и магнитогорский «Металлург». На следующий день, 14 сентября, состоятся матч за 3‑е место и финал.

Предсезонный баскетбольный турнир в честь Дня города Челябинска. Расписание матчей. Спорткомплекс «Метар-Спорт»:

13 сентября (суббота)

13:45 — полуфинал: «Темп-СУМЗ» vs «Новосибирск»

16:30 — презентация обновленного состава команды «ЧБК»