Челябинскую область признали одним из лидеров в развитии баскетбола

РФБ отметила регион на конференции «Экспо Баскет»

В Перми прошла Всероссийская конференция «Экспо Баскет 2025», на которой состоялась торжественная церемония награждения победителей проекта «Рейтинг регионов». РФБ четвертый год подряд отмечает достижения региональных федераций по развитию баскетбола в различных направлениях. В пятерке лидеров оказалась и Челябинская область.

По итогам сезона 2024—2025 были вручены 35 наград представителям 37 регионов России в различных номинациях. В этом году особое внимание было уделено федерациям, вошедшим в рейтинг «Топ‑15», которые продемонстрировали эффективную работу в организации массовых и профессиональных мероприятий, формировании команд, развитии детско-юношеского баскетбола, а также поиске спонсорской и GR‑поддержки.

Лауреаты были разделены на пятерки, символизирующие стартовые составы в баскетболе. В «первую пятерку» вошли: Москва, Московская область, Свердловская область, Санкт-Петербург, Челябинская область. Эти регионы стали лидерами в организации и развитии баскетбольной инфраструктуры. Кроме того, Челябинская область была отмечена в номинации «Развитие массового баскетбола».