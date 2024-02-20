Баскетболистки «Славянки» одержали пятую победу подряд в Высшей лиге

Челябинская команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице

Челябинская баскетбольная команда «Славянка» одержала пятую победу подряд в Высшей лиге чемпионата России. Подопечные Захара Чернявского вчера, 19 февраля, выиграли в гостях у клуба «Вологжанка» со счетом 78:60. Благодаря этой победе южноуральская команда поднялась на пятое место в турнирной таблице и вплотную приблизилась к лидирующей группе чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне старта нового сезона в женской Высшей лиге главный тренер БК «Славянка» Захар Чернявский отметил, что ставит перед своими подопечными задачу финишировать в четверке сильнейших команд по итогам турнира. То есть выйти как минимум в полуфинал серии плей-офф.

Однако стартовали баскетболистки «Славянки» не очень удачно. Ближе к середине регулярного чемпионата команда закрепилась в середине турнирной таблицы, а к финишу турнира стала выдавать победные серии. Причем команда порадовала болельщиков не только успешными результатами, но и качественной игрой.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Последние пять матчей с участием клуба «Славянка»:

30 января. «Славянка» — «Юность» (Пенза) — 73:65.

31 января. «Славянка» — «Юность» (Пенза) — 67:61.

15 февраля. «ЦОП» (Санкт-Петербург) — «Славянка» — 54:72.

16 февраля. «ЦОП» (Санкт-Петербург) — «Славянка» — 59:70.

19 февраля. «Вологжанка» (Вологда) — «Славянка» — 60:78.

После вчерашней победы над аутсайдером турнира «Вологжанкой» подопечные Захара Чернявского поднялись на пятую строчку в таблице. Очередной результативный матч выдала лидер команды Карина Переменина. В ее активе 21 очко и 7 подборов.

После 29 сыгранных матчей у «Славянки» 16 побед и 13 поражений. На финише регулярного чемпионата челябинкам осталось провести 7 игр. От идущей на четвертом месте пензенской «Юности» нашу команду отделяют 3 победы. Если «Славянка» и дальше продолжит побеждать соперниц, то может обойти соперниц и получить преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.