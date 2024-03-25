Баскетболистки «Славянки» завершили чемпионат в пятерке сильнейших в Высшей лиге

В заключительных матчах челябинки одержали две победы над «Надеждой‑2»

Завершили свое выступление в регулярном чемпионате Высшей лиги баскетболистки клуба «Славянка». В заключительных матчах турнира челябинская команда дважды выиграла в гостях у оренбургской «Надежды-2» — 82:65 и 79:60. «Славянка» финишировала в регулярном чемпионате в пятерке сильнейших и теперь готовится выступить в серии плей-офф турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Оба поединка в Оренбурге прошли без зрителей в связи с трагическими событиями в подмосковном «Крокус Сити Холле». В первой игре челябинки здорово сыграли в атаке, набрав 82 очка. Игроки «Славянки» хорошо проявили себя в бросках с дальней дистанции — реализовали 11 из 27 трехочковых бросков (40,7% попадания). Самой результативной стала лидер челябинской команды Карина Переменина — 25 очков, 12 подборов.

Она же стала лучшей на площадке и в повторном поединке. Карина Переменина помогла «Славянке» закрепить успех во втором матче, набрав 29 очков. Челябинская команда выиграла со счетом 79:60.

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23—24 марта. «Надежда-2» (Оренбург) — «Славянка» (Челябинск) — 65:82 и 60:79.

Таким образом, «Славянка» завершила выступление в регулярном чемпионате Высшей лиги. В 36 матчах челябинки одержали 21 победу при 15 поражениях. И это на текущий момент четвертое место в турнирной таблице. Обойти южноуральскую команду может «ЧГУ-Атланта» из Чебоксар. Команде из Чувашии предстоит провести два матча с лидером чемпионата — «Владимирскими львицами».

По окончании «регулярки» будут сформированы все пары серии плей-офф. Напомним, что перед началом сезона главный тренер БК «Славянка» Захар Чернявский поставил перед своими подопечными задачу попасть в четверку сильнейших в Высшей лиге. Для этого челябинкам необходимо выходить в полуфинал серии плей-офф.