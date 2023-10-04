Баскетболистки «Славянки» планируют финишировать в четверке сильнейших в Высшей лиге

Челябинская команда озвучила цели и задачи на сезон‑2023/24

Челябинский женский баскетбольный клуб «Славянка» определился с целями и задачами на сезон-2023/24. В Высшей лиге чемпионата России южноуральская команда планирует финишировать в четверке сильнейших. Такую цель ставит перед командой главный тренер БК «Славянка» Захар Чернявский. Об этом он заявил на предсезонной пресс-конференции, которая прошла сегодня, 4 октября, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Выступая перед журналистами, президент БК «Челбаскет» (в структуру клуба входит женская команда «Славянка». — Прим. авт.) Николай Сандаков подчеркнул, что жесткие и серьезные задачи перед тренерским штабом и девушками не стоят.

В прошлом сезоне в Челябинске был возрожден женский профессиональный баскетбольный клуб. Игрокам «Славянки» необходимо время на то, чтобы обрести уверенность в себе, сыграться, повысить свой уровень мастерства. Поэтому требовать от них результата в этом сезоне, по словам Сандакова, еще рано.

Между тем главный тренер команды Захар Чернявский озвучил цель на предстоящий сезон. По словам специалиста, «Славянка» готова к тому, чтобы финишировать в четверке сильнейших в Высшей лиге. Именно такую цель он и ставит перед своими подопечными.

«Мы пока не можем опираться на свои кадры. Нужно время на то, чтобы подготовить резерв. Поэтому пока опираемся на те ресурсы, которые у нас есть. Однако девочки значительно прибавили в мастерстве, в межсезонье сделали точечные усиления. Рассчитываем на то, что в новом сезоне покажем яркую игру и достойный результат. Как минимум в четверке мы должны быть», — подчеркнул Захар Чернявский.

Специалист также отметил, что остался доволен тем, как команда провела межсезонье. В нем челябинская команда провела ряд контрольных матчей, сыграла в Кубке России. Но главное, команде удалось избежать травм — все лидеры в строю и готовятся к старту нового сезона.

Главный тренер «Славянки» рассказал и о проблемной для «Славянки» позиции. Захар Чернявский считает, что команде не хватает сильного и опытного центрового.

«Нам не хватает рослого и крепкого пятого номера. В контрольных играх мы пробовали разные сочетания и вариации. Однако использовать на позиции центрового Карину Переменину считаю нецелесообразным. Это игрок 4-го номера, здесь у нее больше шансов и возможностей проявить себя. Скорее всего, будем стремиться в быстрый баскетбол, задействовать весь периметр площадки», — добавил главный тренер БК «Славянка».

Напомним, что новый сезон в Высшей лиге — 2023/24 баскетбольный клуб «Славянка» открывает 8 октября. Во Дворце пионеров и школьников на Алом поле челябинская команда сыграет с «Надеждой-2» из Оренбурга. Начало матча в 16:45.

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