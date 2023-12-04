Баскетбольный клуб «Славянка» усилился спортсменкой из Магнитогорска

В челябинской команде будет выступать Анастасия Мордвинцева

Челябинский баскетбольный клуб «Славянка» заключил контракт со спортсменкой из Магнитогорска Анастасией Мордвинцевой. Новобранец команды несколько лет успешно провела в детско-юношеской баскетбольной лиге и чемпионате АСБ, а в минувшем сезоне заняла первое место по перехватам в Студенческой лиге РЖД, сообщает пресс-служба БК «Славянка».

«Анастасия — спортсменка из Магнитогорска, города, с баскетбольным клубом которого мы тесно сотрудничаем уже три года и находимся с ним в тесных и доверительных отношениях. Такое сотрудничество позволяет объединить усилия для реализации нашей стратегии — создания патриотичного баскетбольного региона страны», — отмечают в штабе челябинской региональной федерации баскетбола.

В минувшем сезоне Анастасия Мордвинцева хорошо сыграла в Студенческой лиге РЖД. У нее уже есть опыт выступления за челябинскую профессиональную женскую команду. В сезонах 2016—2018 она выступала за дублирующий состав «Динамо‑Д».