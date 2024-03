Баскетбольный клуб «Славянка» финишировал на четвертом месте в Высшей лиге

Челябинская команда в плей‑офф сразится с «ЧГУ‑Атлантой» из Чебоксар

Баскетболистки челябинского клуба «Славянка» завершили регулярный чемпионат России в Высшей лиге на 4‑м месте. Подопечные Захара Чернявского в 36 матчах одержали 21 победу и потерпели 15 поражений. В первом раунде плей-офф южноуральским спортсменкам предстоит сыграть с командой «ЧГУ-Атланта» из Чебоксар, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В регулярном чемпионате Высшей лиги баскетболистки «Славянки» долгое время шли на 6—7‑й позиции. Зато на финише челябинки заметно добавили в игре, что отразилось на результатах. В десяти последних матчах подопечные Захара Чернявского одержали восемь побед. Это позволило команде догнать по количеству побед «ЧГУ-Атланту», а по результатам личных встреч и обойти соперниц из Чебоксар. В итоге «Славянка» заняла четвертое место в «регулярке».

Таким образом, стали известны все пары четвертьфинальной серии плей-офф турнира:

«Владимирские львицы» (Владимир) vs «Надежда-2» (Оренбург).

«Енисей-2» (Красноярск) vs «Самара-2» (Самара).

«Динамо-2» (Новосибирск) vs «Юность» (Пенза).

«Славянка» (Челябинск) vs «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары).

На всех стадиях плей-офф серии будут состоять из двух матчей — дома и в гостях. Причем первый проводится на площадках команд, которые в регулярном чемпионате финишировали ниже, ответный — на площадках соперников.

Игры 1/4 финала пройдут 31 марта и 5 апреля, 1/2 финала — 10 и 15 апреля, серии за 3‑е место — 20 и 25 апреля, финальной серии — 21 и 26 апреля. Четыре команды, которые уступят в четвертьфиналах, разыграют места с 5‑го по 8‑е в один круг.

Напомним, что перед началом сезона главный тренер БК «Славянка» озвучил задачу на сезон — выйти в полуфинал серии плей-офф, то есть финишировать в четверке сильнейших команд Высшей лиги.