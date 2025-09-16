Артур Далалоян посетит детский турнир по гимнастике в Челябинске

Звезда российского спорта проведет мастер‑класс для юных атлетов

Олимпийский чемпион Артур Далалоян станет почетным гостем на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике в Челябинске. Титулованный атлет оценит мастерство юных атлетов, а еще и даст им практические советы на мастер-классе. Всероссийский турнир «Орленок» с участием перспективных гимнастов со всей страны пройдет с 16 по 19 сентября, сообщает Федерация спортивной гимнастики Челябинской области.

На соревнованиях в южноуральской столице участники будут бороться за награды в нескольких категориях, но не по возрастному принципу, а по уровню мастерства. Так, юноши и девушки выступят по программе I юношеского разряда, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Поэтому состязания соберут на одной площадке как опытных атлетов, так и перспективных гимнастов.

«Эти соревнования — важное событие для российской гимнастики. Они являются для наших ребят хорошей возможностью показать, на что они способны, своего рода проверкой того, насколько они готовы к официальным соревнованиям», — отмечает главный судья предстоящих соревнований Иван Новиков.

Уже известно, что турнир посетит олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Артур Далалоян. Планируется, что он проведет для участников фото- и автограф-сессию, а также поделится с ними уроками мастерства.

Напомним, что ранее знаменитый гимнаст неоднократно приезжал в Челябинск. В марте 2023 года Артур Далалоян принял участие в открытии клуба «СпортДжим», а в июне этого года стал почетным гостем «Молфеста-2025».

