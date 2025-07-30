В Челябинске построят дворец художественной гимнастики

Сейчас юные спортсменки занимаются в арендованных залах

В Челябинске появится дворец художественной гимнастики, анонсировал глава города Алексей Лошкин в своем телеграм-канале. Пока девочек тренируют в арендованных залах, которые не подходят по высоте потолков и техническому освещению. Об этом мэру во время его визита на одну из тренировок рассказала главный тренер Челябинской области по художественной гимнастике Елена Богатова, которая воспитывает юных гимнасток.

«Дал поручение подобрать земельный участок для строительства, оперативно разработать проект здания, определить сроки его возведения и источники финансирования»,— написал Алексей Лошкин.

Еще один «минус» арендованного зала — ограниченный набор. Художественная гимнастика очень популярна среди челябинцев, но набор в группы быстро закрывают — мало места для тренировок. С появлением дворца ситуация изменится.