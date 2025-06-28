Олимпийский чемпион Артур Далалоян пообщался с южноуральской молодежью

Гимнаст приехал в Челябинск на «Молфест»

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Челябинск второй день подряд принимает знаменитых гостей: сегодня, 28 июня, на «Молфест» приехал известный российский гимнаст, трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион 2020 года Артур Далалоян. Спортсмен рассказал южноуральцам о своей профессиональной карьере, тренере и приоритете — семье, передает ИА «Первое областное».

«После олимпиады я почувствовал другой вкус жизни. 20 лет я находился в гимнастическом зале, несмотря на то, что у меня уже были жена и дети. Но когда ты целиком в спорте, ты не так ярко воспринимаешь жизнь, ценности какие-то. И когда олимпиада прошла, я позволил себе отойти от спорта и насладиться именно семьей»,— поделился Артур Далалоян.

Гимнаст признался, что семья — это основная высота, которую ему хочется покорять.

Кстати, именно семья связывает Артура Далалояна с Уралом: его жена родилась в Екатеринбурге, а теща — в Челябинске.

Напомним, на «Молфесте» работают четыре площадки: «Знай», «Гордись», «Люби» и «Приумножай». Ранее с ними ознакомился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.