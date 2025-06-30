Две челябинские гимнастки стали призерами турнира в Китае

Аврора Ветшева и Мария Нездоймина завоевали серебро и бронзу в многоборье

На международном турнире по спортивной гимнастике в Китае отличились две спортсменки из челябинской детской академии «СпортДжим». Призерами соревнований стали Аврора Ветшева и Мария Нездоймина, завоевавшие серебряную и бронзовую медали соответственно в многоборье. Они же приняли участие в совместных сборах с китайскими спортсменками в современном центре спортивной подготовки гимнастов в Пекине, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в детской академии «СпортДжим».

В Китай две челябинские гимнастки отправились под руководством тренера детской академии «СпортДжим» Марины Мухортовой. На турнир приехали юные таланты из разных стран мира, показали высокий уровень подготовки и наши спортсменки. Они стали призерами соревнований по программе многоборья. Так, серебро завоевала Аврора Ветшева, бронза досталась Марии Нездойминой.

«Девочки показали невероятную работу над собой. Турнир в Китае стал важной ступенью к новым целям и вершинам. Я горжусь нашими выступлениями и благодарна за такие возможности», — отметила тренер спортсменок Марина Мухортова.





Для юных чемпионов это не просто победа, но и огромный опыт, новые знакомства, а также незабываемые впечатления от участия в таком масштабном мероприятии. Перед соревнованиями они также приняли участие в интенсивных спортивных сборах, организованных в одном из лучших центров подготовки Пекина. Программа включала ежедневные тренировки, семинары с ведущими мировыми тренерами и мастер-классы по эффективным техникам выступления.