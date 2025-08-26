Звезды мировой гимнастики поддержали благотворительный фестиваль в Челябинске

Гостями спортивного праздника стали Иван Стретович и Лала Крамаренко

В Челябинске завершился благотворительный фестиваль «Гимнастика добра», участниками которого стали звезды российского спорта — призер Олимпийских игр Иван Стретович и чемпионка мира Лала Крамаренко. Мероприятие объединило профессиональных спортсменов, любителей и гостей, стремящихся внести свой вклад в важное дело помощи онкобольным детям, сообщает Федерация спортивной гимнастики Челябинской области.

Мероприятие, прошедшее в парке Калининского района, было посвящено сбору средств для детей с онкологическими заболеваниями. Почетными гостями праздника стали известные российские гимнасты: серебряный призер Олимпиады Иван Стретович и чемпионка мира Лала Крамаренко.

Их визит вызвал большой ажиотаж среди публики и подчеркнул важность мероприятия. В своем выступлении Иван Стретович отметил развитие гимнастики на Южном Урале и поблагодарил челябинцев за участие в добром деле.

«Я частый гость в Челябинске, и мне приятно видеть, как гимнастика развивается на Южном Урале. Множество ярких событий, таких как этот фестиваль, показывают красоту и значимость нашего вида спорта. Благодарю всех, кто поддержал сегодня доброе дело и помог детям. Спорт и благотворительность объединяют неравнодушных людей», — говорит Иван Стретович.

Благодаря активности и доброте участников удалось собрать значительную сумму в фонд помощи онкобольным детям.

Автор: Арина Чарушникова