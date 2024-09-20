Две женские баскетбольные команды Челябинской области открывают новый сезон

«Металлург» и «Славянка-ЧКПЗ» поборются за выход в «Финал четырех» Кубка России

Сегодня, 20 сентября, открывают новый баскетбольный сезон женские команды Челябинской области. В Магнитогорске стартует отборочный раунд Кубка России, где, помимо «Металлурга», за путевки в следующий этап соревнований поборются челябинская «Славянка-ЧКПЗ» и «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В отборочном раунде Кубка России среди женских команд принимают участие 12 коллективов. Они разделены на 4 группы по 3 команды в каждой. Победители группового турнира отправятся в «Финал четырех» Кубка Д. Я. Берлина, который примет 28—29 сентября Казань. Победитель этого раунда завоюет путевку в основную сетку розыгрыша Кубка России по баскетболу среди женских команд и в 1/8 финала встретится с курским «Динамо».





«Металлург» (Магнитогорск), «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) и «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) попали в группу «Г». В играх между собой они определят команду, которая отправится в «Финал четырех». Отметим, что два южноуральских клуба выступают в Высшей лиге, а коллектив из Екатеринбурга — в Суперлиге чемпионата России.

Баскетбол. Кубок России. Женщины. Отборочный раунд. Группа «Г». Расписание матчей:

20 сентября. 19:00. «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск).

21 сентября. 17:00. «Металлург» (Магнитогорск) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск).

22 сентября. 14:30. «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск).





Напомним, что чемпионат России в Высшей лиге стартует 12 октября. Уже известен состав участников турнира и расписание матчей. Так, «Славянка-ЧКПЗ» откроет турнир домашним поединком с пензенской «Юностью», а «Металлург» на своей площадке принимает «Надежду-2» из Оренбурга.