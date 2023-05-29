Около пяти тысяч участников и гостей собрал Парижский полумарафон — 2023 в Челябинской области

Организаторы приготовили для них восемь забегов на различные дистанции и большую культурно-развлекательную программу

В Челябинской области завершился VII Парижский полумарафон, собравший 2200 спортсменов и любителей бега из 20 регионов страны. Небольшое село в Нагайбакском районе посетили также более двух тысяч гостей, а само мероприятие вышло за рамки спортивного события. Его участники имели возможность не только пробежать свою дистанцию, но и познакомиться с самобытной культурой Нагайбакского района. Подводим спортивные итоги прошедшего мероприятия и рассказываем, чем занимались участники Парижского полумарафона.

С каждым годом Парижский полумарафон в Нагайбакском районе собирает все большее количество любителей бега из разных уголков страны. Второй год подряд он проводится под патронажем губернатора и правительства Челябинской области. И это прямым образом сказывается на его высоком уровне организации.

Впрочем, есть и еще одно объяснение тому, почему событие так популярно в кругу спортсменов и любителей бега. Организаторы подготовили для участников полумарафона восемь различных дистанций (и это не только легкоатлетические забеги, но и велозаезд и состязания по скандинавской ходьбе) — каждый мог выбрать дистанцию, которая ближе ему в зависимости от подготовки и физических способностей.

Открыли программу соревнований самые стойкие и подготовленные — участники полумарафона. Здесь им предстояло бороться не только с соперниками, но и с самими собой. В день проведения соревнований температура воздуха поднялась до +33 градусов. Спортсменам пришлось корректировать свою тактику и экономить силы, чтобы в бодром здравии добежать до финиша. Лучше других это удалось сделать Александру Антонову из Екатеринбурга (результат — 1:13.28).

«Обратил внимание на то, что многие соперники очень резво начали старт. Я решил несколько иначе построить свой забег. Начал медленно, хотел узнать, как пойдет бег и насколько организм готов к нагрузкам под палящим солнцем. К середине дистанции понял, что могу ускориться. В итоге на финише сил хватало», — отметил победитель Парижского полумарафона — 2023.

Вторым к финишу пришел Иван Кузнецов из Первоуральска (1:13.29), а замкнул тройку призеров Никита Павлов из Магнитогорска (1:14.06). У женщин не было равных Александре Морозовой из Екатеринбурга (1:22.10), которая после финиша призналась, что не рассчитывала на победу.

«Я ехала в Париж за вторым местом, когда узнала, что в стартовом протоколе оказалась Лена Седова из Новосибирска, это очень сильная спортсменка. Но сегодня мне больше улыбнулась удача. Через две недели у моего дедушки был бы день рождения, это первый человек, который привел меня в спорт. Поэтому свою победу посвящаю ему», — рассказала Александра Морозова.

Второй результат в полумарафоне среди женщин показала Елена Седова (1:22.51), третье — Анна Минуллина из Магнитогорска (1:24.57). Кстати, все победители и призеры Парижского полумарафона получили не только фирменные медали, но и денежные сертификаты (1-е место — 100 тысяч рублей, 2-е место — 50 тысяч, 3-е место — 30 тысяч).

Участие в VII Парижском полумарафоне принял и губернатор Алексей Текслер. Глава региона преодолел «Парижскую милю». Компанию ему составили известные спортсмены, политические деятели и руководители различных организаций, а также олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

«Приятно видеть то, что с каждым годом Парижский полумарафон становится все более значимым, масштабным и праздничным событием для жителей не только Челябинской области, но и всей страны. И теперь это не только спортивное соревнование, но и важное мероприятие для формирования туристической привлекательности Южного Урала. Участники и гости полумарафона имеют возможность познакомиться с самобытной культурой Нагайбакского района, его историей и традициями», — подчеркнул Алексей Текслер.

В свою очередь Юрий Борзаковский поблагодарил главу региона и отметил высокий уровень организации мероприятия. «Спасибо Алексею Леонидовичу и его команде за настоящий спортивный праздник. В этом году больше участников, а это значит, что люди идут в спорт. Самое главное, что они получают от этого максимальное удовольствие», — отметил олимпийский чемпион.

Парижский полумарафон — 2023. Нагайбакский район, село Париж, 28 мая. Результаты других забегов:

10 км. Мужчины:

1. Евгений Чуфаров (Кыштым).

2. Александр Калашников (Магнитогорск).

3. Антон Турубанов (Челябинск).

Женщины:

1. Марина Афанасьева (Челябинск).

2. Анастасия Садыкова (Магнитогорск).

3. Екатерина Дорожкова (Магнитогорск).

5 км. Мужчины:

1. Руслан Зайдулов (Увельский район).

2. Тагир Хисаметдинов (Челябинск).

3. Евгений Артемьев (Совхозный).

Женщины:

1. Ирина Рукавцова (Челябинск).

2. Злата Волокитина (Челябинск).

3. Кристина Кукушкина (Магнитогорск).

Отметим, что для гостей села Париж организаторы подготовили масштабную концертную и культурно-развлекательную программу. В этом году легкоатлетический пробег стал экологичнее. На площадке собирают вторсырье, которое направят на переработку, кроме того, проходит акция «Чистый воздух».