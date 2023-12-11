Организаторы открыли дополнительные слоты на участие в Парижском полумарафоне — 2024

Массовые состязания пройдут 2 июня в селе Париж Челябинской области

Сегодня, 11 декабря, стали доступны новые слоты на участие в Парижском полумарафоне, который пройдет 2 июня 2024 года в Челябинской области. Выкупить их могут все желающие на все доступные дистанции. В общей сложности в мероприятии, как и год назад, примут участие около 2200 любителей бега.



Регистрация на участие в мероприятии была открыта 22 ноября на выставке-форуме «Россия» в Москве. В мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Тогда организаторы запустили в продажу первую партию слотов, которую раскупили быстро, практически за неделю. Поэтому организаторы приняли решение запустить в продажу вторую партию слотов.

«В связи с большим количеством желающих запросы на промокоды для категорий „Участники пенсионного возраста“ и „Жители Нагайбакского района“ мы принимаем на почту paris-running@fpscho.ru только до 21:00, 20 декабря 2023 года», — добавили в Фонде поддержки спорта.

Организаторы также сообщают, что доступны новые слоты на все дистанции мероприятия. Напомним, что в рамках события пройдут легкоатлетические забеги на 1, 5, 10, 21 километр, а также Парижскую милю. Кроме того, состоятся 10-километровая велогонка и состязания по скандинавской ходьбе.

Зарегистрироваться на участие и выкупить слоты можно на официальном сайте мероприятия. Состязания пройдут 2 июня в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области.