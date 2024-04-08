Алексей Текслер объявил о проведении Дня бокса в Челябинской области

2024 год для этого вида спорта — юбилейный

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании наблюдательного совета региональной Федерации бокса. На встрече подвели итоги 2023 года и обсудили дальнейшее развитие этого вида спорта. Глава региона и председатель Федерации бокса Алексей Текслер отметил высокие результаты южноуральских спортсменов. Они приняли участие в нескольких турнирах и завоевали более 100 различных медалей.





«2023 год был для челябинского бокса вполне удачным. Более того, я оцениваю годовые итоги как определенный рывок вперед. Прежде всего, конечно, в части высоких спортивных результатов и достойных наград, которыми наши боксеры радовали своих болельщиков. Мы гордимся нашими спортсменами. За прошлый год они приняли участие в чемпионате мира, чемпионате Европы, а также в 25 всероссийских соревнованиях, на которых завоевали более 100 медалей различного достоинства. Эти победы не просто поднимают спортивный статус нашего региона — они мотивируют детей, подростков приходить в секции и спортшколы, формируют позитивную информационную повестку, усиливают патриотические настроения в обществе», — говорит Алексей Текслер.

Турниры по боксу проводили и в Челябинской области. В 2023 году было 26 таких соревнований. Их организация прошла на высоком уровне. Бокс активно развивается в 35 городах и районах Челябинской области, а общее число боксеров всех возрастов — более 10 тысяч. Причем это не только мужчины, но и женщины, которые показывают отличные результаты. Для юных бойцов работает восемь детско-юношеских спортивных школ. Тренерский состав и судейский корпус называют мощными в профессиональном плане.





В рамках развития бокса на Южном Урале с 2023 года действует программа «Бокс в школу». Цель проекта — привлечь юных жителей региона в спортивные секции, улучшить физическую подготовку школьников, усилить патриотическое воспитание.

«Очень важно, что мы начали работу по проекту „Бокс в школу“. Он успешно реализуется в регионе. Но у нас еще много работы. Федерация бокса, министерство спорта и, конечно, министерство образования должны вместе над этим работать», — отмечает Алексей Текслер.





Губернатор напомнил, что 2024 год для челябинского бокса — юбилейный. Решено провести в регионе «День бокса». Во время спортивного праздника устроят не только соревнования, но и проведут мастер-классы для любителей.

«Это должно быть большое событие для всего региона. Уверен, что оно поможет популяризации бокса в Челябинской области. Прошу обязательно этот проект реализовать», — резюмировал встречу Алексей Текслер.

Напомним, что в сентябре 2023 года возле школы бокса «Алмаз» на улице Хохрякова открылась набережная. По случаю появления на северо-востоке города нового общественного пространства провели большой спортивный праздник. Тогда устроили «День бокса Южного Урала». Посетили событие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Международной ассоциации бокса (IBA), президент Федерации бокса России Умар Кремлев.