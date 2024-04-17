Команда УралГУФК выиграла денежный грант на развитие студенческого бокса

На всероссийских соревнованиях девушки помогли вузу занять второе место

Боксеры четырех челябинских вузов успешно выступили на всероссийских соревнованиях по боксу, прошедших в Краснодарском крае. Они завоевали семь медалей, в том числе три золотые награды. Победительницами соревнований стали Евгения Лочканова, Ева Никитина и Мадина Хакимова, а сборная УралГУФК заняла второе место в командном зачете и выиграла грант в 350 тысяч рублей, сообщает региональная Федерация бокса.

Всероссийские соревнования по боксу среди студентов в поселке Сириус (Краснодарский край) были посвящены памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного тренера СССР Алексея Киселева. На турнире Челябинскую область представили студенты УралГУФК, ЮУрГУ, ЮУрГГПУ и ЧелГУ. Они завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Победительницами соревнований стали Евгения Лочканова, Ева Никитина и Мадина Хакимова. Серебро у Алены Касьяновой (все — УралГУФК) и Дмитрия Калмыкова (ЮУрГУ). Бронза досталась Ланне Маллюгановой и Виктории Королевой.

В общем зачете сборная УралГУФК заняла второе место среди команд 18 вузов. Кроме того, южноуральский спортивный вуз получит грант в размере 350 тысяч рублей от Федерации бокса России на развитие студенческого бокса в своем университете.