В Копейске проведут один из старейших в регионе турниров по боксу

Соревнования, посвященные памяти Семена Хохрякова, проведут в регионе в 54‑й раз

Сегодня, 9 апреля, в Копейске стартует один из старейших турниров по боксу, посвященный памяти Семена Хохрякова. В этом году во всероссийских соревнованиях на ринг выйдут более 100 участников из 20 регионов страны. Состязания являются мастерскими и дают возможность боксерам выполнить спортивные разряды, сообщает региональная Федерация бокса.

За более чем полувековую историю мемориал Хохрякова дал дорогу в жизнь многим известным и титулованным боксерам, в том числе победителям и призерам чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр, международных турниров. Среди них — Петр Галкин, Ильфат Разяпов, Геннадий Ковалев, Владимир Плетнев, Александр Митишев и другие звезды советского и российского бокса.

Традиционно соревнования становятся не только соревновательной площадкой для выявления сильнейших в стране боксеров — мужчин и женщин в возрасте от 19 до 40 лет, но и служат местом встреч для ветеранов бокса.

В этом году организаторы установили солидный призовой фонд турнира. Победителям и призерам будет выплачена денежная премия в размере 100 тысяч рублей на каждую весовую категорию.

Напомним, что турнир носит имя Семена Васильевича Хохрякова, уроженца Копейска, танкиста, дважды Героя Советского Союза. Инициатором проведения соревнований более полувека назад стал заслуженный тренер РСФСР Эдуард Булатов.

В течение 30 лет турнир памяти Семена Хохрякова проходил под его непосредственным руководством. Впоследствии организацию соревнований взяли на себя ученики тренера, а сегодня продолжают Федерация бокса Челябинской области, Федерация бокса Копейского городского округа при поддержке администрации города Копейска.

С 2010 года соревнования памяти Семена Хохрякова носят статус всероссийского турнира класса «А». В этом году они вновь пройдут в современном физкультурно-оздоровительном комплексе имени Эдуарда Булатова в Копейске. Церемония открытия турнира состоится 9 апреля в 15:00. Финальные поединки намечены на 13 апреля с 17:00.

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